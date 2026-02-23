Obavijesti

NOVI INCIDENT

VIDEO Nova drama na Jahorini. Djevojčica visjela sa žičare: 'Vikala je da ne može izdržati...'

VIDEO Nova drama na Jahorini. Djevojčica visjela sa žičare: 'Vikala je da ne može izdržati...'
Djevojčica je vikala da više ne može izdržati, ali su srećom ljudi sa skijališta brzo došli i raširili mrežu, pričaju svjedoci...

Prava drama odvijala se u nedjelju na skijalištu Jahorina u BiH. Jedno dijete, navodno 9-godišnjica djevojčica, visjelo je sa žičare, dvije osobe su ga držale, okupljeni su počeli pritrčavati kako bi pomogli...

- Bio sam pokraj njih, ali sam u tom trenutku gledao u suprotnu stranu i nisam primijetio trenutak kad je djevojčica iskliznula, jer se to dogodilo prije nego što smo spustili onu prečku. Ona je već visjela i samo se jednom rukom držala. Onda sam ja svoje štapove dao dečku do sebe i uhvatio je objema rukama te je malo povukao gore, ali nikako nisam uspio izvući je do kraja - priča za Telegraf jedan od aktera.

Kaže da se prepao što bi se moglo dogoditi ako odu na veće visine...

- Djevojčica je vikala da više ne može izdržati, ali su srećom ljudi sa skijališta brzo došli i raširili mrežu, pa smo je pustili da padne u nju. To je trajalo nekoliko minuta... Srećom sve se dobro završilo. Ja sam se cijelo vrijeme bojao da joj ne iščašim ili ne slomim ruku, ali vidio sam poslije kad je ustala da je sve u redu, hvala Bogu. A roditelji su došli po nju - kazao je.

Nije poznato je li djevojčica ozlijeđena u ovom incidentu.

Podsjetimo i kako je prošlog tjedna jedno dijete ozlijeđeno u padu sa žičare na Jahorini. U padu je zadobilo prijelom noge te je prebačeno u bolnicu.

