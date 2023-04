VIDEO Nova snimka otkrila što je dovelo do tučnjave na WRC-u!

Trojicu muškaraca koji su se potukli na reli utrci WRC CROATIA RALLY 2023 u subotu u mjestu Drančulovići kod Ozlja, karlovački Općinski sud osudio je nepravomoćno po žurnom postupku na novčanu kaznu od 760 eura svakog i zabranu prisustvovanju WRC-u u idućih godinu dana. Zbog remećenja javnog reda i mira dobili su novčanu kaznu od 100 eura, a za huliganizam po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, još 660 eura.

Foto: screenshot/Youtube

Kako je bilo vidljivo na ranijoj snimci, dvojica navijača naguravala su se na brdu kraj staze, na podu je bila slovenska zastava, a potom je treći muškarac ušao u sukob te drugoga bacio na pod posred relijaške staze. Ubrzo su reagirali i redari te sklonili ljude na brdo. Sve je pratio i policajac u odori koji je s izgrednikom nešto raspravljao na stazi. Nakon što su se svi povukli na sigurno, stazom je projurio reli automobil na skoku pri velikoj brzini. Tragediju su izbjegli u posljednji trenutak.

No, nova snimka koja je objavljena na Youtubu prikazuje incident iz drugog ugla, a vidi se i sam početak tučnjave, kao i razlog početka sukoba. Naime, jednom od gledatelja prolilo se piće po glavi, a čovjek, vjerojatno misleći da ga netko namjerno zalijeva, počeo je raditi nered. No, limenka pive bila je zakačena na grani uz zastavu, a kada se zastava u jednom trenutku pomakla, i pivo se pomaklo te je počelo zalijevati ljude koji su bili u blizini. U početku se pričalo kako je tučnjava izbila zbog 'boljeg mjesta', no čini se da ipak nije bilo tako.

POGLEDAJTE VIDEO:



Zaštitar se u posljednji trenutak maknuo s ceste. Naime, tri sekunde automobil je projurio kraj njih.

Huligansko ponašanje osudili su predstavnici Organizacijskog odbora WRC Croatia i Hrvatskog automobilističkog i karting saveza i poručili da to ipak ne baca sjenu na inače vrlo dobro organiziranu svjetsku sportsku manifestaciju, koju je pratilo između 300 i 400 tisuća ljudi.

Najčitaniji članci