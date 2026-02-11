Obavijesti

BILA JE TIHA I POVUČENA

Identificirali ubojicu iz Kanade: 'Rođena je kao muškarac...'

Učenici koji su je poznavali opisali su je kao "tiho dijete iz kuta" koje je uvijek bilo samo. Istraga o motivima ovog stravičnog čina još je u tijeku

Kanadska policija identificirala je osobu koja stoji iza jednog od najsmrtonosnijih masovnih ubojstava u povijesti zemlje. Riječ je o 18-godišnjoj Jesse Van Rootselaar, koja je u utorak u malenom i zabačenom gradu Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji ubila devet osoba prije nego što je presudila i sebi. Napad, koji se dogodio u lokalnoj srednjoj školi i obiteljskoj kući, ostavio je u šoku ne samo zajednicu od 2400 stanovnika, već i cijelu Kanadu, zemlju u kojoj su ovakvi događaji iznimno rijetki, prenosi BBC.

Na konferenciji za medije, zamjenik povjerenika Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) Dwayne McDonald potvrdio je identitet napadačice. Jesse Van Rootselaar, 18-godišnjakinja iz Tumbler Ridgea, nakon krvavog pohoda u srednjoj školi počinila je samoubojstvo. Dok je napad bio u tijeku, policija je izdala upozorenje u kojem je osumnjičenik opisan kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom".

McDonald je otkrio i osjetljive osobne podatke, navodeći kako je napadačica bila transrodna osoba.

​- Mogu reći da je Jesse rođena kao biološki muškarac, a prije otprilike šest godina započela je tranziciju u ženu. Identificirala se kao žena, i društveno i javno - izjavio je McDonald.

Učenici koji su je poznavali opisali su je kao "tiho dijete iz kuta" koje je uvijek bilo samo. Istraga o motivima ovog stravičnog čina još je u tijeku.

Krvavi pohod započeo je u utorak, 10. veljače, oko 13:20 sati po lokalnom vremenu. Prije dolaska u školu, Van Rootselaar je u obiteljskoj kući usmrtila dvoje ljudi. Kasnije je potvrđeno da su žrtve njezina majka i polubrat. Nakon toga, naoružana s najmanje jednom dugom cijevi i modificiranim pištoljem, uputila se u srednju školu Tumbler Ridge, koju pohađa svega 175 učenika.

U školi je nastao kaos. Učenici su se zabarikadirali u učionicama, a policija je, prema riječima premijera Britanske Kolumbije Davida Ebyja, stigla na mjesto događaja u roku od samo dvije minute. Unatoč brzoj reakciji, u školi je pronađeno šest mrtvih osoba, dok je sedma žrtva preminula na putu do bolnice.

Među ubijenima u školi su jedna odrasla prosvjetna djelatnica te petero učenika u dobi od 13 do 17 godina. Uz devetoro ubijenih, ozlijeđeno je još 27 osoba, od kojih su dvije s teškim ozljedama zračnim putem prevezene u bolnicu. Ovaj napad najsmrtonosnija je pucnjava u školi u Kanadi još od masakra na École Polytechnique 1989. godine.

