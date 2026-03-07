Obavijesti

VRAĆA SE 123 PUTNIKA

VIDEO Obitelji nestrpljivo čekali povratak bližnjih s Bliskog istoka: 'To je užasan osjećaj...'

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Večeras se letom vratilo 123 hrvatska državljanina, a među putnicima su i strani državljani – pet iz Bosne i Hercegovine, četiri iz Njemačke, četiri iz Češke, četiri iz Italije te troje iz Kanade. Na letu će biti i 27 djece.

Admiral

Ovo je peti ovakav let koji dolazi u zadnja dva dana. Tri od tih letova bili su Fly Dubaija, a dva Croatia Airlinesa. Četiri leta stizala su iz Dubaija, a peti iz Rijada. S njim stižu putnici iz Saudijske Arabije, Katara, Bahreina i Kuvajta. Sve skupa je prevezeno 744 putnika i turista koji su se zatekli na području Bliskog istoka, izjavio je uoči dolaska još jednog repatrijacijskog leta Croatia Airlinesa u Zagreb tajnik ministarstva Josip Mihotić.

- Cijela operacija je bila izuzetno složena, sigurnosno i operativno. Mi kao ministarstvo osigurali smo 862 tisuće eura za ovih pet letova. Ministarstvo je uz konzule iz tih zemalja odradilo ogroman posao, okupili su i organizirali ljude kako bi se vratili kući, rekao je državni tajnik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić uoči dolaska novog aviona u Zagreb - dodao je.

- Za sada je umoran, ne osjeća nikakav strah. Čuli smo se svaki dan. Rekao mi je da se ne brinem, da se ne osjeća niti čuje tamo gdje je on. Ali, nije bezazleno čim su ih evakuirali - rekla je mama Marija koja čeka dolazak sina iz Katra koji tamo igra rukomet.

- Ja čekam kćer iz Dohe. Ona je bila na presjedanju tamo iz Australije, zato je tamo zapela. Sad čekamo već tjedan dana da dođe. Čuli smo se, linije su radile. Ne trebam vam niti reći koliko me bilo strah užasan osjećaj kada ne možeš pomoći djetetu - ispričala je emotivna mama Sandra dok je čekala povratak kćeri.

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
