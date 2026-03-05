Zračni kolaps na Bliskom istoku: Hrvati čarterima stižu kući, organizirat će i dodatne letove

Ratni sukob koji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane izazvao je potpuni kaos u zračnom prometu, ostavljajući stotine tisuća putnika zarobljenima diljem Bliskog istoka. Nakon dana neizvjesnosti, vlade diljem svijeta pokrenule su goleme operacije kako bi svoje građane vratile kući, dok se zrakoplovne tvrtke bore s najvećim poremećajem u putovanjima od pandemije.

POGLEDAJTE VIDEO: Iranski dron u Azerbajdžanu

Pokretanje videa... 01:18 Video iranskog drona koji je udario u zračnu luku Nahčivan u Azerbajdžanu | Video: 24sata/reuters

Od početka sukoba 28. veljače otkazano je više od 23.000 međunarodnih letova, a glavna svjetska čvorišta poput Dubaija, Dohe i Abu Dhabija danima su bila gotovo potpuno zatvorena. Veliki prijevoznici kao što su Emirates, Etihad i Qatar Airways obustavili su većinu komercijalnih letova, ostavljajući putnike bez jasnih informacija o povratku.

Scene s prepunih zračnih luka i emocionalni susreti obitelji koje su se ponovno spojile svjedoče o tjeskobi koja je vladala posljednjih dana. Zbog zatvaranja zračnog prostora iznad Irana, Iraka i Izraela, zrakoplovne kompanije prisiljene su na dulje i skuplje rute, što bi se u konačnici moglo odraziti i na cijene karata za putnike.

O svemu se na sjednici Vlade oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Hrvatska pomno prati razvoj ove situacije zajedno sa našim saveznicima i partnerima u Europskoj uniji i NATO-u uz naglasak na potrebu zaštite civilnog stanovništva, na osiguranje regionalne stabilnosti, povratak diplomatskim pregovorima, kao i sprečavanje daljnje eskalacije sukoba, rekao je.

Izvanredne okolnosti

Dodao je kako se dio hrvatskih državljana zbog toga našao blokiran u nekoliko zemalja.

- Svjesni smo da se dio hrvatskih državljana našao blokiran na području Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta ili u samom Izraelu - naveo je.

- U tim izvanrednim okolnostima, uz stroga sigurnosna ograničenja civilnog zrakoplovstva te ograničen broj odobrenja za slijetanja i polijetanja u zračnim lukama, prije svega u Dubaiju, Vlada i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo prometa i ostale službe poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi našim državljanima koji su zatražili povratak omogućili povratak u Hrvatsku u najkraćem mogućem roku - rekao je Plenković.

Govoreći o dosadašnjim evakuacijama, naglasio je kako je većina hrvatskih državljana već napustila krizno područje.

- Preostalo je još oko 20 hrvatskih državljana koji su rezidenti u Omanu i oni imaju opciju da se današnjim komercijalnim letovima vrate u Europu. Svi hrvatski državljani upućeni su na naša veleposlanstva ili generalni konzulat u Dubaiju, gdje dobivaju informacije o sigurnosnim preporukama, kontaktima i mogućnostima evakuacije, rekao je Plenković. Istaknuo je i da je već pokrenuta organizacija repatrijacijskih letova.

Foto: Kai Pfaffenbach

- Do sada su u potpunosti evakuirani svi hrvatski državljani koji su to htjeli iz Irana, Izraela i Jordana, rekao je.

Dodao je kako je dio državljana evakuiran i iz Omana.

- Iz Omana je evakuiran također određeni broj hrvatskih državljana koji su preko Istanbula ili Rima nastavili svoj put do Hrvatske, a nekoliko preostalih ima mogućnost da se preveze do Emirata, odnosno do Dubaija, radi daljnje organizacije povratka, istaknuo je.

- Javnost je upoznata da je zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 149 mjesta u ovom trenutku na putu za zračnu luku u Dubai i tijekom popodneva, odnosno večeras, trebao bi poletjeti iz Emirata i sletjeti u Zagreb danas navečer - naveo je.

Organizirat će se dodatni letovi

Dodao je kako je Vlada spremna organizirati dodatne letove ovisno o razvoju situacije.

- Mi smo spremni organizirati još tri repatrijacijska leta, također zrakoplovima koji bi bili poslani iz Hrvatske prema Emiratima, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu. U suradnji s vladom Emirata i njihovim zrakoplovnim kompanijama organizirali smo da se večeras dva zrakoplova koji su trenutno u Dubaiju također popune hrvatskim državljanima organiziranim prijevozom koji financira Hrvatska država i Vlada, te da se još veliki broj ljudi, više od 300, dovede iz Emirata, istaknuo je.

Dodatni letovi za građane i rezidente u Emiratima

- Tijekom jutrošnjeg dana, jednim komercijalnim letom, također iz Emirata, doći će gotovo 40 hrvatskih državljana. Sve se radi u koordinaciji s našim veleposlanstvima i prikupljenim informacijama od naših državljana koji su se zatekli u zemljama Zaljeva. U prvoj fazi najviše je riječ o ljudima koji su ondje u određenom boravku, na odmoru, turizmu ili nekom kraćem boravku. Sada smo u kontaktu i s rezidentima kojih u Emiratima ima oko dvije tisuće ljudi i spremni smo pomoći da se i oni vrate u Hrvatsku, zaključio je premijer - zaključio je.