VIDEO Objavili novu snimku pronalaska Epsteinova tijela

Gotovo sedam godina nakon misteriozne smrti ozloglašenog financijera Jeffreyja Epsteina u njujorškoj zatvorskoj ćeliji, u javnost je dospjela dosad neviđena snimka nadzornih kamera koja prikazuje dramatične trenutke otkrića njegova tijela. Videozapis, koji je iskopao i objavio britanski list The Telegraph, dio je golemog paketa od otprilike tri milijuna deklasificiranih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, ponovno rasplamsavši brojne teorije zavjere koje okružuju njegov slučaj.

Snimka bilježi trenutak u 6:30 ujutro, 10. kolovoza 2019., kada zatvorski čuvar prilazi pultu osiguranja na izoliranom odjelu Metropolitan Correctional Centera.

Samo desetak sekundi kasnije, čuvar se užurbano kreće prema ćeliji u kojoj je Epstein bio smješten. Ubrzo nakon toga, na snimci se vidi kako mu se pridružuju još dvojica kolega, a zatim nastaje kaos. Čuvari trče naprijed-natrag između pulta i ćelije, a panika je očita. Devet minuta kasnije, u 6:39, Epstein je službeno proglašen mrtvim.

Službeni zaključak FBI-a i medicinskog istražitelja jest da je riječ o samoubojstvu vješanjem, no novi detalji iz objavljenih spisa bacaju dodatnu sumnju na cijeli slučaj.

Misterij 'narančaste figure' i izjava napisana dan ranije

Među najintrigantnijim detaljima iz novih spisa je snimka od večeri prije Epsteinove smrti. Devetog kolovoza u 22:39, kamere su zabilježile nejasnu "narančastu figuru" kako se penje stepenicama prema katu na kojem se nalazila njegova ćelija. Tumačenja ovog događaja drastično se razlikuju. FBI je u svom dnevniku figuru opisao kao "vjerojatno zatvorenika", dok je Ured glavnog inspektora zaključio da je riječ o čuvaru koji je nosio narančastu posteljinu.

Kao da to nije dovoljno, dokumenti su otkrili da je izjava za medije o Epsteinovoj smrti, koju potpisuje tadašnji tužitelj Geoffrey S. Berman, bila datirana na deveti kolovoz, dan prije nego što je tijelo uopće pronađeno.

U priopćenju stoji kako je "ranije jutros" potvrđeno da je Epstein pronađen mrtav, što je potaknulo lavinu pitanja o tome što su vlasti znale i kada. Unatoč novim dokazima o sigurnosnim propustima i bizarnim nedosljednostima, službena verzija priče o njegovoj smrti ostaje nepromijenjena.