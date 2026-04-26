VIDEO Objavljena nova snimka, pogledajte kako je reagirao šef FBI-ja dok se pucalo na večeri

Na videu se vidi direktor FBI-ja Kash Patel kako se u trenutku incidenta saginje i ostaje sjediti za stolom, dok osiguranje reagira i užurbano se kreće prostorijom.

Snimku je objavio nezavisni novinar Aaron Parnas, a ubrzo je privukla veliku pažnju javnosti. Prema dostupnim kadrovima, Patel se sklanja i oprezno promatra situaciju oko sebe dok traje intervencija sigurnosnih službi.

Podsjetimo, do incidenta je došlo tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće u subotu navečer, kada je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i prva dama Melania Trump u tom su trenutku, prema navodima dužnosnika, hitno evakuirani iz dvorane od strane agenata Tajne službe.