VIDEO Očajni vozači blokirani kod Stare Gradiške: 'Imam tone bureka, nestaje nam goriva...'

Otvaranje novog privremenog graničnog prijelaza Gornji Varoš, koji je pušten u promet u rekordnom roku nakon oštećenja mosta u Staroj Gradiški, donijelo je neočekivane i ozbiljne probleme dijelu vozača teretnih vozila. Skupina vozača kamiona ostala je doslovno zarobljena na prostoru starog graničnog prijelaza, suočena s administrativnim zidom i birokracijom Europske unije.

Birokratski apsurd

Problem je nastao u trenutku kada su vozači teretnih vozila s kvarljivom robom upućeni na stari prijelaz kako bi obavili obvezni fitosanitarni pregled. Međutim, inspekcijske službe su nemoćne. Budući da je službeno otvoren novi prijelaz s novim carinskim brojem, stari prijelaz je u sustavima Europske komisije u Bruxellesu ugašen.

Inspektori na terenu fizički ne mogu izdati potrebne uvozne i tranzitne dokumente jer sustav ne prepoznaje stari carinski broj, što je dovelo do potpune blokade.

- Svi smo ovdje od ponedjeljka navečer, a vozimo robu s kratkim rokom trajanja. Ja u hladnjači imam nekoliko tona bureka koje trebam dostaviti. Došli smo ovdje samo zbog fitosanitarnog pregleda, ali od toga nema ništa. Ne znam više što da radim. Hladnjača mora neprekidno raditi na -24 °C, a goriva nam polako ponestaje - izjavio je Sanel Mašić, vozač tvrtke iz Hrvatske.

Vozači bez hrane i higijene, roba propada

Osim logističkog i administrativnog problema, situacija brzo prerasta i u humanitarnu krizu za ljude na terenu. Vozači dane provode na asfaltu, zalihe hrane i vode im se bliže kraju, a na lokaciji nemaju osnovne higijenske uvjete. U potpunom očaju je i Milan Popović, vozač iz Bosne i Hercegovine, koji prevozi lako kvarljivu i osjetljivu robu.

- Vozim sladoled i možete samo zamisliti u kakvoj sam situaciji. Prošao je rok od 48 sati unutar kojeg sam robu mogao vratiti natrag u tvornicu. Više ne znam što ću uopće dovesti kupcu i hoće li išta od ovoga biti upotrebljivo - objašnjava Popović.

Vozači u neprekidnom kontaktu s upravama svojih tvrtki

Vlasnici prijevozničkih kompanija uvjeravaju ih da čine sve što je u njihovoj moći i apeliraju na nadležno ministarstvo, Upravu za veterinrstvo, no rješenje se još ne nazire. Dok se čeka reakcija mjerodavnih institucija i eventualna žurna deblokada carinskog sustava iz Bruxellesa, sat otkucava, kako za tone smrznute hrane, tako i za iscrpljene vozače na graničnom pojasu.

U ovom slučaju vozači nemaju zamjerke na graničnu policiju i carinike, kako su rekli oni korektno rade svoj posao, no, nezadovoljni su što im nitko na strani BiH nije dao naputak da odu na druge granične prijelaze koji imaju odgovarajuće službe koje će pregledati robu i izdati potrebnu dokumentaciju. Vozači po osnovne namirnice, hranu... Moraju ići po tri kilometra pješice do dućana.

Osim vozača kamiona, u velikim problemima su i špediteri, koji su obvezni napustiti svoje radno mjesto i otići u pratnju kamiona i tereta na stari granični prijelaz, jer samo tako će nadležne inspekcije izdati dokumentaciju.

Nešto poslije 12 sati pušteno je pet kamiona koji imaju robu na paletama, ostali s burecima, sladoledom, mlijekom, kožom... Još čekaju.