Novine La Provence izvijestile su pozivajući se na nadležne službe da su u podrumu u mjestu Lançon-Provenceu pronađene utopljene 86-godišnjakinja i 26-godišnjakinja
VIDEO Olujni kaos u južnoj Francuskoj: Najmanje troje ljudi poginulo, stotine evakuiranih...
Obilna kiša u južnoj Francuskoj dovela je do znatnih poplava, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, a tisuće su domova ostale bez električne energije. Regionalne vlasti priopćile su u srijedu da su zbog oluje vodostaji porasli na "nezabilježene" razine. Navodi se da je u oluji troje ljudi smrtno stradalo, a jedan je čovjek ozlijeđen.
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Novine La Provence izvijestile su pozivajući se na nadležne službe da su u podrumu u mjestu Lançon-Provenceu pronađene utopljene 86-godišnjakinja i 26-godišnjakinja. U mjestu Saint-Mitre-les-Rempartsu 75-godišnja je osoba smrtno stradala uslijed olujnog nevremena.
Regionalne vlasti navele su da je oko 250 ljudi iz mjesta Arlesa i Saint-Martin-de-Craua smješteno u evakuacijske centre.
Zabilježena je znatna materijalna šteta, a ceste i željezničke pruge su blokirane. Također, došlo je do prekida opskrbe električnom energijom i telefonskih veza, dodaje se.
Oluja Adam ranije je uzrokovala teške poplave u istočnoj Španjolskoj, pri čemu je smrtno stradalo najmanje pet ljudi.
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