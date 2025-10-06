VIDEO Opet Clio kod Šibenika: Čovjeku usred vožnje otpao kotač u vožnji, brzo je reagirao

Nakon videa vožnje Renault Clija koji je od Tromilje prema Šibeniku vozio bez dvije gume, pojavila se nova snimka uz slučaj scenarij: Clio u glavnoj ulozi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj put riječ je o autu kojem je, kako se čini, tijekom vožnje pukla i ispala guma, no za razliku od prethodnog slučaja, vozač je ipak imao dovoljno razuma da stane.

Da sve bude zanimljivije, događaj se opet zbio u Dubravi kod Šibenika, istom mjestu gdje se proteklih dana odvijaju prave male prometne sapunice s Clijima.

Je li u pitanju stara guma, loša cesta ili jednostavno peh-serija Renault Clija iznad Šibenika, teško je reći.