JOŠ JEDAN SLUČAJ

VIDEO Opet Clio kod Šibenika: Čovjeku usred vožnje otpao kotač u vožnji, brzo je reagirao

VIDEO Opet Clio kod Šibenika: Čovjeku usred vožnje otpao kotač u vožnji, brzo je reagirao
Događaj se opet zbio u Dubravi kod Šibenika, istom mjestu gdje se proteklih dana odvijaju prave male prometne sapunice s Clijima

Nakon videa vožnje Renault Clija koji je od Tromilje prema Šibeniku vozio bez dvije gume, pojavila se nova snimka uz slučaj scenarij: Clio u glavnoj ulozi.

Ovaj put riječ je o autu kojem je, kako se čini, tijekom vožnje pukla i ispala guma, no za razliku od prethodnog slučaja, vozač je ipak imao dovoljno razuma da stane.

Da sve bude zanimljivije, događaj se opet zbio u Dubravi kod Šibenika, istom mjestu gdje se proteklih dana odvijaju prave male prometne sapunice s Clijima.

Je li u pitanju stara guma, loša cesta ili jednostavno peh-serija Renault Clija iznad Šibenika, teško je reći.

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
