DIVLJI ZAGREB

VIDEO Oprez, jelen na cesti! Mužjak se skita po Šestinama, ne smetaju mu ni automobili

Piše Bogdan Blotnej,
VIDEO Oprez, jelen na cesti! Mužjak se skita po Šestinama, ne smetaju mu ni automobili
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrepčani se gotovo svakodnevno susreću s jelenima lopatarima, vrsti koja nije autohtona na našem području. Ovog puta veliki mužjak trčkarao po Šestinama

Stajao je dok nije došao automobil s gornje strane ulice Prevoj pa je jelen prešetao na Šestinski dol. Počeo je trčati ulicom prema gore,  nije bio previše uplašen . Više mi je izgledao zbunjeno, kao da ne zna gdje će.

Bliski susret s jelenom lopatarom u Šestinama 02:17
Bliski susret s jelenom lopatarom u Šestinama | Video: čitatelj/24sata

Opisao nam je tako u srijedu Zagrepčanin svoj jutarnji susret s mužjakom jelena lopatara, primjerkom s veličanstvenim rogovima koji slobodno šeta podsljemenskom zonom. Uspio ga je jasno snimiti iz svog automobila, a igra u prometu potrajala je nekoliko minuta.

- To je vjerojatno jedan od onih koje su ljudi već vidjeli da lutaju ovim dijelom Zagreba. Osobno, ovo je prvi put da ih ovako vidim - kaže čitatelj 24sata.

VOZAČI TRLJALI OČI VIDEO Kakva scena u Zagrebu: 'Jeleni su čak prelazili po zebri'
VIDEO Kakva scena u Zagrebu: 'Jeleni su čak prelazili po zebri'

Nakon kratkog sraza jelen je odšetao. Vjerojatno se skrasio u nekom šumarku gdje će prespavati dan i maknuti se od tipične gradske gužve i buke.

Inače, mjesto gdje je snimka nastala nalazi se oko tri kilometra dalje od Pantovčaka i rezidencije Predsjednika Republike Hrvatske. Naime, ondje se nalazi krdo jelena lopatara te su samo dio od nekoliko stotina životinja koje ondje žive. Ovaj jelen je vjerojatno jedan više njih koji su iskoristili priliku kod zadnjeg odrona zemlje i oštećenja ograde kako bi pobjegli u divljinu. Zasad ne rade štetu.

