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MIYAGI IZ GOSPIĆA

VIDEO OPROSTI ZA KUNG FU Lički župan ljubi, pleše, udara: 'Ja sam majstor samoobrane!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO OPROSTI ZA KUNG FU Lički župan ljubi, pleše, udara: 'Ja sam majstor samoobrane!'
Foto: Privatni album/čitatelj 24sata
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Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxing i tajlandskim boksom, otkrio nam je svojedobno župan Ernest Petry

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry večer uoči izvanredne sjednice Sabora o 37 tisuća tona opasnog otpada u Lici snimljen je u jednom pubu u Gospiću kako se provodi s mladom crnokosom djevojkom. Dok država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete i pune ruke posla.

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Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' VIDEO
Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' | Video: 24sata

HDZ očekuje njegovu ostavku, ali on o njoj za sada ne razmišlja.

 - U ovom trenutku ne razmišljam o ostavci. To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci. Postigao sam najbolje rezultate HDZ-u za ličko senjsku županiju. Postoje puno veći problemi u državi od mog poljupca. Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a - rekao je za 24sata.

 -  - Na dispoziciji sam HDZ-u, kako god stranka odluči tako će biti. Ja sam na raspolaganju stranci i dajem se za HDZ 24 sata dnevno. O tome ćemo danas pričati. O ostavci na mjesto župana nismo razgovarali, o funkcijama u HDZ-u će se odlučiti kasnije. Neka prođe saborska sjednica - rekao je za N1.

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Foto: Čitatelj 24sata
ČESTO PUNI NASLOVNICE Tko je Ernest Petry? Lički župan, bivši direktor HEP-a, a sad u fokusu zbog noćnog izlaska...
Tko je Ernest Petry? Lički župan, bivši direktor HEP-a, a sad u fokusu zbog noćnog izlaska...

No, osim barenja po bircuzima, Petry je verziran i u istočnjačke borilačke vještine.

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Ličko-senjski župan pokazuje svoje vještine 02:27
Ličko-senjski župan pokazuje svoje vještine | Video: what'supcams/screenshot

 -  Da, ja sam to na snimci. Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxing i tajlandskim boksom. Dečko koji stoji nasuprot mene je rekao kako je i on u treningu, a ja sam mu pokazao neke pokrete iz kick boxinga. Znao sam da se snima i dao sam dozvolu. Izborna je kampanja u tijeku i ovo je meni jako simpatično, a ako kojim slučajem znate neke borilačke vještine mogu i vama pokazati što sve znam. Naravno ne da budete sparing partner. Ionako je u životu sve stvar samoobrane, a to sam radio tu večer - prokomentirao je u travnju 2024. za 24sata, snimku na kojoj u odijelu na parkingu prijatelja podučava samoobrani.

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Komentari 39
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
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Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata
TOMISLAV KLAUŠKI

Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata

Članak 102. Ustava omogućava predsjedniku da premijeru predloži sazivanje sjednice Vlade na kojoj će i predsjednik sudjelovati. Bio bi to direktan pritisak na Vladu, umjesto da lijepi zahtjeve na vrata Sabora.
Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu
VIDEO

Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku

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