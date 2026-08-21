VIDEO OPROSTI ZA KUNG FU Lički župan ljubi, pleše, udara: 'Ja sam majstor samoobrane!'

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry večer uoči izvanredne sjednice Sabora o 37 tisuća tona opasnog otpada u Lici snimljen je u jednom pubu u Gospiću kako se provodi s mladom crnokosom djevojkom. Dok država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete i pune ruke posla.

Pokretanje videa... VIDEO Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' | Video: 24sata

HDZ očekuje njegovu ostavku, ali on o njoj za sada ne razmišlja.

- U ovom trenutku ne razmišljam o ostavci. To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci. Postigao sam najbolje rezultate HDZ-u za ličko senjsku županiju. Postoje puno veći problemi u državi od mog poljupca. Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a - rekao je za 24sata.

- - Na dispoziciji sam HDZ-u, kako god stranka odluči tako će biti. Ja sam na raspolaganju stranci i dajem se za HDZ 24 sata dnevno. O tome ćemo danas pričati. O ostavci na mjesto župana nismo razgovarali, o funkcijama u HDZ-u će se odlučiti kasnije. Neka prođe saborska sjednica - rekao je za N1.

No, osim barenja po bircuzima, Petry je verziran i u istočnjačke borilačke vještine.

Pokretanje videa... 02:27 Ličko-senjski župan pokazuje svoje vještine | Video: what'supcams/screenshot

- Da, ja sam to na snimci. Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxing i tajlandskim boksom. Dečko koji stoji nasuprot mene je rekao kako je i on u treningu, a ja sam mu pokazao neke pokrete iz kick boxinga. Znao sam da se snima i dao sam dozvolu. Izborna je kampanja u tijeku i ovo je meni jako simpatično, a ako kojim slučajem znate neke borilačke vještine mogu i vama pokazati što sve znam. Naravno ne da budete sparing partner. Ionako je u životu sve stvar samoobrane, a to sam radio tu večer - prokomentirao je u travnju 2024. za 24sata, snimku na kojoj u odijelu na parkingu prijatelja podučava samoobrani.