Tko je Ernest Petry? Lički župan, bivši direktor HEP-a, a sad u fokusu zbog noćnog izlaska...

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry našao se u središtu pažnje uoči izvanredne sjednice Sabora o problemu opasnog otpada u Lici. Večer prije sjednice snimljen je u jednom pubu u Gospiću u društvu mlađe crnokose djevojke. Dok se u javnosti danima govori o rješavanju problema s oko 37 tisuća tona opasnog otpada na području Gospića, Petry je te večeri vrijeme proveo u izlasku.

U HDZ-u su njegov izlazak navodno ocijenili neprimjerenim, osobito zbog trenutka u kojem se dogodio. Petry je objasnio da je djevojku poljubio za rođendan.

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Pokretanje videa... VIDEO Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' | Video: 24sata

No tko je zapravo Ernest Petry, čovjek koji je već drugi mandat na čelu Ličko-senjske županije? Petry je po struci magistar prava, a završio je i poslijediplomski specijalistički studij ekonomije energetskog sektora po MBA programu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Rođen je u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i Matematičko-informatičku gimnaziju. Pravni fakultet završio je 2002. godine, a 2020. godine stekao je i zvanje sveučilišnog specijalista ekonomije – MBA.

Još tijekom studija bio je aktivan u studentskim organizacijama. Bio je predsjednik Zavičajnog kluba studenata Grada Gospića, voditelj Hrvatskog doma zavičajnih klubova studenata Sveučilišta u Zagrebu, dopredsjednik Hrvatske akademske zajednice i glasnogovornik Hrvatskog vijeća udruga studenata.

Prije ulaska u izvršnu vlast gotovo dva desetljeća radio je u HEP-u. Bio je direktor distribucijskog područja Elektrolika Gospić, gdje je stekao iskustvo u realizaciji investicijskih projekata.

Politički put počeo u HDZ-u

U politiku je ušao još 1990. godine, kada je bio aktivan u Mladeži HDZ-a. Tijekom godina bio je član i Hrvatskog bloka te HNS-a.

Gospić: Potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta "Modernizacija zatvorskog sustava kroz izgradnju Kaznionice u Perušiću" | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na lokalnim izborima 2017. godine nastupio je kao nezavisni kandidat za župana na listi Bura te je izabran u Županijsku skupštinu.

Četiri godine kasnije kandidirao se za župana kao kandidat HDZ-a i pobijedio. Na izborima 2025. godine osvojio je i drugi mandat, s gotovo 64 posto glasova u drugom krugu.

Poznat po borilačkim vještinama

Petry se u mladosti, ali i kasnije, godinama bavio borilačkim sportovima. Sam je ranije rekao da je oko 30 godina trenirao karate, savate, kickboxing i tajlandski boks.

Šira javnost upoznala ga je i kroz snimku koja je postala viralna, a na kojoj usred noći na parkiralištu u Gospiću demonstrira tehnike kickboxinga jednom muškarcu.

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- Da, ja sam to na snimci. Bavio sam se trideset godina karateom, savateom, kick boxing i tajlandskim boksom. Dečko koji stoji nasuprot mene je rekao kako je i on u treningu, a ja sam mu pokazao neke pokrete iz kick boxinga. Znao sam da se snima i dao sam dozvolu -objasnio je tada Petry.

Petry je posljednjih godina povremeno privlačio pozornost i zbog događaja koji nisu izravno povezani s njegovom političkom funkcijom.

U travnju 2026. godine policija je intervenirala u Novalji zbog incidenta u kojem su sudjelovale dvije osobe. Jedna osoba zadržana je u policijskoj postaji zbog alkoholiziranosti, a Petry je naknadno potvrdio da je i sam bio alkotestiran te da je imao nešto više od jednog promila.

- To je, znači, što se tiče incidenta koji se dogodio, bili smo u ugodnom društvu van proteka javnog prostora jer objekt nije otvoren. Jedna osoba je počinila jedno djelo koje je počinila, nitko nije, kao što su mediji napisali, ozlijeđen, osobno nisam ozlijeđen - rekao je tada.

Petry i afera s otpadom

Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću posljednjih je mjeseci postao jedna od najvećih političkih tema u Lici. USKOK je objavio nalaze prema kojima se na jednoj lokaciji nalazi oko 37.000 tona otpada, uključujući i otpad klasificiran kao opasan.

Petry je više puta javno tražio što skoriju sanaciju i odgovornost svih koji su sudjelovali u dopremanju i odlaganju otpada. Nakon objave novih nalaza poručio je da odgovarati trebaju svi, „od najniže karike do najviše karike“.

Istodobno se i sam našao pod političkim pritiskom zbog pitanja odgovornosti lokalnih vlasti i činjenice da se ogromna količina otpada godinama nalazila na području njegove županije.

Ne smijemo zaboraviti ni druge bizarnu svečanost.

- Nije to politika. To je lijepa stvar za ljude - rekao je HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry na svečanom otvorenju bankomata HPB-a u Ličkom Osiku. Oko 2000 stanovnika tog mjesta i okolnih sela je po gotovinu moralo putovati osam kilometara do Gospića. Petry je pokušao demonstrirati korištenje bankomata, ali nije uspio jer je, kako je rekao, iz automobila uzeo pogrešnu karticu.

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Pokretanje videa... 06:18 Lički Osik: Župan Petry svečano otvorio bankomat | Video: 24sata/Nikola Mraović/Pixsell

Ernest Petry je oženjen Ivanom, rođenom Busija, s kojom ima dvoje djece.

Jedan je od utemeljitelja Udruge građana „Marakana Gospić“, čiji je predsjednik od 2014. godine, a aktivan je i u Hrvatskoj akademskoj zajednici.