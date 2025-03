VIDEO Orao zmijar snimljen na cesti kod Ploča: 'Vjerojatno je ozlijeđen, ide u oporavilište'

Orao zmijar koji je vrlo vjerojatno ozlijeđen snimljen je na ulazu na autoput kod Ploča. Naša je čitateljica zaštićenu pticu snimila kako stoji na sredini ceste, a pretpostavlja da je ozlijeđen jer je pored nje i krv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:23 Ranjena ptica | Video: Čitatelj 24sata

- Nismo znali što napraviti, stajala je nasred ceste, a automobili su prolazili. Kontaktirali smo policiju, no u jednom trenutku smo morali ići pa ne znamo ako je policija stigla - ispričala nam je čitateljica.

Kako smo doznali, policija je u ponedjeljak kontaktirala šibenski Sokolarski centar te je volonter centra pokupio pticu.

- Policija nam je odmah javila, a mi smo kontaktirali kolegu volontera iz Ploča koji je pticu pokupio. Organizira se transport prema nama, a kasnije ćemo znati više informacija u kakvom je stanju ptica - rekao nam je Emilio Menđušić iz Sokolarskog centra.

Iva Šoštarić iz udruge BIOM pretpostavlja da je pticu udario automobil kad je pokušala zgrabiti zmiju ili nekog guštera..

- One se polako vraćaju na mjesto gniježđenja kod nas, zimuju u Africi s obzirom na to da zimi kod nas nema hrane za njih. Vjerojatno je vidjela guštera pa se spustila, ali to je pretpostavka, stručnjaci iz Sokolarskog centra će nakon pregleda ptice znati više - rekla nam je Šoštarić.