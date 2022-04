VIDEO Orkansko jugo zahvatilo Kaštele, izdana upozorenja za grmljavinsko nevrijeme i kišu

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je u petak izdao upozorenja diljem Hrvatske za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Vrijeme je trenutno najgore u Dalmaciji gdje je izdano upozorenje na jako jugo koje je tijekom noći zahvatilo i Kaštele. Zbog bure i juga na Jadranu na oprez se pozivaju pomorci i nautičari.

Osim jakih udara vjetra, koji će u unutrašnjosti puhati slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, upozorenja su diljem zemlje izdana za grmljavinsko nevrijeme i kišu.

Istočna Hrvatska

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u drugom dijelu dana lokalno moguće i uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Najviša temperatura između 17 i 20 °C.

Središnja Hrvatska

Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, a poslijepodne lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u istočnim predjelima područja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura između 13 i 15 °C.

Gorski kotar i Lika

Prevladavat će oblačno s kišom, uglavnom u Lici oko sredine dana i poslijepodne moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Lici jugoistočni i južni. Najviša temperatura uglavnom između 10 i 14 °C.

Istra

Pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, a poslijepodne su moguća i povremena sunčana razdoblja. Puhat će umjeren do jak, na udare ponegdje olujan istočnjak i bura, a sredinom dana vjetar će slabjeti. More će biti umjereno valovito do valovito, poslijepodne u smirivanju. Najniža temperatura zraka bit će od 9 do 11 °C, najviša dnevna od 14 do 16 °C. S

Sjeverni Jadran

U prvom dijelu dana pretežno oblačno, a poslijepodne uz promjenjivu naoblaku vjerojatna su i sunčana razdoblja. Povremeno kiša, lokalno moguće obilna bit će češća u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo, uz obalu i istočni vjetar te bura, koji će tijekom poslijepodneva postupno slabiti. Najviša temperatura između 14 i 16 °C.

Dalmacija

Umjereno do pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom te lokalno obilnu oborinu, osobito u unutrašnjosti Dalmacije te na jugu područja. Jako, mjestimice olujno jugo tijekom poslijepodneva postupno u slabljenju i okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 16 i 20 °C.

Hrvatska sutra

Za sutra se očekuju i sunčana razdoblja od sredine dana, a vrijeme će uglavnom biti promjenljivo oblačno. Mjestimice će i dalje pasti malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu je ujutro ponegdje moguća i magla. Vjetar će slabiti te se očekuje umjereno jugozapadni, na istoku zapadni i sjeverozapadni osim na Jadranu gdje će jugo popodne jačati. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, u gorju ponegdje malo niža.

