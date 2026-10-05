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NEVJEROJATNO

Imamo snimku velikog požara koji je izazvao državljanin BiH! Policija je objavila sve detalje

Piše Luka Safundžić,
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Imamo snimku velikog požara koji je izazvao državljanin BiH! Policija je objavila sve detalje
Foto: Čitatelj 24sata
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Provedenim istraživanjem nad 30-godišnjakom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je iz nehaja počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom...

Splitsko -dalmatinska policija je objavila kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad muškarcem (30) državljaninom Bosne i Hercegovine za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je u subotu, 3. listopada 2026. godine, oko 14.35 sati na otvorenom prostoru u mjestu Seget Gornji izazvao požar borove šume i niskog raslinja zapaljivim iskrama koje je nekontrolirano odbacivala električna brusilica kojom je rezao armaturno željezo.

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Seget VIDEO
Seget | Video: 24sata Video

- Požar je lokaliziran u 19 sati, a u gašenju su uz vatrogasce sudjelovala i dva kanadera. Opožareno je oko 25 hektara navedene površine. Na mjestu događaja policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavili su očevid, pri čemu je utvrđeno da je požar izazvan otvorenim plamenom - rekla je policija. 

POD KONTROLOM Lokaliziran požar kod Metkovića
Lokaliziran požar kod Metkovića

Dodaju da je provedenim istraživanjem nad muškarce, utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je iz nehaja počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

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