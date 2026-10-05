Imamo snimku velikog požara koji je izazvao državljanin BiH! Policija je objavila sve detalje

Splitsko -dalmatinska policija je objavila kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad muškarcem (30) državljaninom Bosne i Hercegovine za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je u subotu, 3. listopada 2026. godine, oko 14.35 sati na otvorenom prostoru u mjestu Seget Gornji izazvao požar borove šume i niskog raslinja zapaljivim iskrama koje je nekontrolirano odbacivala električna brusilica kojom je rezao armaturno željezo.

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- Požar je lokaliziran u 19 sati, a u gašenju su uz vatrogasce sudjelovala i dva kanadera. Opožareno je oko 25 hektara navedene površine. Na mjestu događaja policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavili su očevid, pri čemu je utvrđeno da je požar izazvan otvorenim plamenom - rekla je policija.

Dodaju da je provedenim istraživanjem nad muškarce, utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je iz nehaja počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.