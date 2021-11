Oni priđu bliže i mi ih hranimo mesom, dok otvaraju usta, mi obavimo svoje i to je to. Jednostavno je, oni su već naučeni jer je to trening i ne moramo ih onda uspavati, rekao nam je ravnatelj ZOO-a

Ayana inače ima respiratornih problema zimi. Išli smo je testirati i ispalo je da ima koronu, rekao nam je ravnatelj zagrebačkog zoološkog vrta, Damir Skok. Nakon toga su testirali i Lea. Ispostavilo se da je i on zaražen. Pogledajte video: Zagrebački lavovi imaju koronu Počeli su kašljati Prvi simptomi kod lavice Ayane su krenuli u nedjelju, počela je kašljati te su je išli tretirati. No, malo nakon toga je i Leo počeo kašljati i simptomi su bili isti kao kod lavice. - Kad smo Ayanu tretirali i nije prošlo kašljanje, Leo je počeo sa istim simptomima. Onda smo ih išli testirati na respiratorne viruse i ispalo je da su oboje pozitivni na koronu - kaže Damir Skok. Način na koji su uspjeli testirati lavove je jednostavan, prakticiraju medicinski trening s njima kako bi lavovi došli u manju nastambu i prišli bliže. Na taj način nije ih potrebno uspavljivati. - Oni priđu bliže i mi ih hranimo mesom, dok otvaraju usta mi u toku procesa gurnemo štapić u nos i to je to. Jednostavno je, oni su već naučeni jer je to trening i ne moramo ih onda uspavati - nadodaje Skok. Od četiri lava koja se nalaze zajedno, dva su zasad pozitivna na koronu i razloga za brigu oko ugrožavanja ostalih životinja nema, pošto su se simptomi već smirili. Ayana i Leo su trenutno dobro, normalno se ponašaju i normalno jedu.