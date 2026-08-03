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DVOJE POGINULIH

VIDEO Ovo je trenutak užasa u Grčkoj: Dva helikoptera sudarila se tijekom gašenja požara...

Piše HINA,
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VIDEO Ovo je trenutak užasa u Grčkoj: Dva helikoptera sudarila se tijekom gašenja požara...
Foto: x
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Dva člana posade poginula su nakon sudara dvaju helikoptera u zraku tijekom gašenja šumskih požara u Grčkoj, objavio je BBC

Poginuli su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su se nalazili u drugom helikopteru preživjeli su nesreću.

Snimka incidenta, koji se dogodio oko 65 kilometara zapadno od Atene, prikazuje kako jedan od dvaju helikoptera Bell udara u rotor drugoga, nakon čega se zapalio i srušio u klanac. Drugi je helikopter prisilno sletio.

Grčku su ovoga tjedna zahvatili brojni šumski požari zbog kojih su provedene masovne evakuacije. I druge europske zemlje posljednjih su tjedana pogođene razornim požarima uzrokovane dugotrajnim toplinskim valovima.

Prema podacima grčke vatrogasne službe, dva helikoptera Bell sudarila su se u nedjelju tijekom gašenja velikog požara na granici regija Atike i Beotije.

BLIZU ATENE UŽAS U GRČKOJ Dva helikoptera sudarila se prilikom gašenja požara, dvoje ljudi je poginulo
UŽAS U GRČKOJ Dva helikoptera sudarila se prilikom gašenja požara, dvoje ljudi je poginulo

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izrazio je sućut zbog nesreće.

U objavi na društvenoj mreži X poručio je da gubitak grčkog koordinatora i danskog pilota "ispunila sve nas tugom” te je izrazio sućut njihovim obiteljima.

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