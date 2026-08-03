VIDEO Ovo je trenutak užasa u Grčkoj: Dva helikoptera sudarila se tijekom gašenja požara...

Poginuli su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator koji su se nalazili u drugom helikopteru preživjeli su nesreću.

Snimka incidenta, koji se dogodio oko 65 kilometara zapadno od Atene, prikazuje kako jedan od dvaju helikoptera Bell udara u rotor drugoga, nakon čega se zapalio i srušio u klanac. Drugi je helikopter prisilno sletio.

🔴 Two Bell 214ST firefighting helicopters collided mid-air while battling a major forest fire in the Psatha area, west of Athens, Greece, triggering a search and rescue operation.



✈️ Aircraft involved: One helicopter was Bell 214ST N511EV (serial 28105, built in 1982), while… pic.twitter.com/Jwd3qpLAfj — FL360aero (@fl360aero) August 2, 2026

Grčku su ovoga tjedna zahvatili brojni šumski požari zbog kojih su provedene masovne evakuacije. I druge europske zemlje posljednjih su tjedana pogođene razornim požarima uzrokovane dugotrajnim toplinskim valovima.

Prema podacima grčke vatrogasne službe, dva helikoptera Bell sudarila su se u nedjelju tijekom gašenja velikog požara na granici regija Atike i Beotije.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izrazio je sućut zbog nesreće.

U objavi na društvenoj mreži X poručio je da gubitak grčkog koordinatora i danskog pilota "ispunila sve nas tugom” te je izrazio sućut njihovim obiteljima.