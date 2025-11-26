Obavijesti

STIGLI I VATROGASCI

VIDEO Ovo sve objašnjava: Evo kako je auto završio u rupi ispred dječjeg vrtića u Rijeci

Foto: La Voce del popolo

Auto je prošao pored bagera koji je izvodio radove, a na mjestu gdje je rupa nije bilo zaštitne ograde...

Čudom, sve je prošlo bez ozljeda. Vozač je jučer oko 10 sati ujutro zajedno s autom završio u rupu ispred dječjeg vrtića u Rijeci, na mjestu gdje su radnici izvodili radove.

Društvenim mrežama proširila se i snimka dramatičnog pada automobila u rupu. Auto je prošao pored bagera koji je izvodio radove, a na mjestu gdje je rupa nije bilo zaštitne ograde.

- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju. 

Policija je objavila kako je u nesreći nastupila samo materijalna šteta. Na intervenciju su izašli i riječki vatrogasci koji su vozača izvukli iz automobila.

OBRATITE PAŽNJU ZIMI Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne
Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne

- Nakon dojave stigli smo na mjesto nesreće s jedim vozilom i 4 vatrogasca. Zatekli smo vozača u vozilu koje je završilo u rupi ispred vrtića. Krenuli smo ga izvlačiti iz auta pri čemu smo morali malo rezati lim automobila. Akcija spašavanja je završila uspješno te je hitna služba potom odvezla čovjeka u KBC. Nije bilo vidljivih ozljeda, no ja za to nisam nadležan. Automobil nismo dirali za sad jer se mora obaviti očevid - rekli su nam iz JVP Rijeka.

Foto: Čitatelj 24sata

