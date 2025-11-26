VIDEO Ovo sve objašnjava: Evo kako je auto završio u rupi ispred dječjeg vrtića u Rijeci

Čudom, sve je prošlo bez ozljeda. Vozač je jučer oko 10 sati ujutro zajedno s autom završio u rupu ispred dječjeg vrtića u Rijeci, na mjestu gdje su radnici izvodili radove.

Društvenim mrežama proširila se i snimka dramatičnog pada automobila u rupu. Auto je prošao pored bagera koji je izvodio radove, a na mjestu gdje je rupa nije bilo zaštitne ograde.

- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju.

Policija je objavila kako je u nesreći nastupila samo materijalna šteta. Na intervenciju su izašli i riječki vatrogasci koji su vozača izvukli iz automobila.

- Nakon dojave stigli smo na mjesto nesreće s jedim vozilom i 4 vatrogasca. Zatekli smo vozača u vozilu koje je završilo u rupi ispred vrtića. Krenuli smo ga izvlačiti iz auta pri čemu smo morali malo rezati lim automobila. Akcija spašavanja je završila uspješno te je hitna služba potom odvezla čovjeka u KBC. Nije bilo vidljivih ozljeda, no ja za to nisam nadležan. Automobil nismo dirali za sad jer se mora obaviti očevid - rekli su nam iz JVP Rijeka.

