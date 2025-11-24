Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne

Policija može kazniti vozača s 130 eura ako krene u promet s neočišćenim snijegom ili ledom na automobilu, jer je zakonom propisano da prije vožnje mora očistiti vjetrobranska stakla i sav snijeg, led ili vodu s vozila.

Razlog nije samo “estetski”, nego sigurnost: ako naglo zakočite, snijeg s krova može skliznuti na vjetrobransko staklo i potpuno vam zakloniti pogled. Kod ubrzavanja ili vožnje većom brzinom, komadi snijega i leda mogu odletjeti s vašeg auta i pogoditi vozilo iza vas, zaslijepiti vozača ili čak razbiti staklo.

Pogledajte kako brzniski očistiti auto od snijega:

Zato policija svake zime podsjeća da se auto mora očistiti cijeli - krov, hauba, prtljažnik, svjetla i registarske pločice - a ne samo mali “prozorčić” na vjetrobranu. U sezoni zimskih uvjeta dodatno vrijedi i obveza zimske opreme, a za vožnju bez zimskih guma ili lanaca također slijedi kazna od 130 eura i mogućnost isključenja vozila iz prometa.

Ako pritom zbog snijega ili leda s vašeg auta dođe do nesreće, policijska kazna je tek početak - odgovarat ćete i za štetu koju ste napravili. Dakle, ove zime prije nego krenete na cestu, uzmite minutu i skinite snijeg s auta, jeftinije je i puno sigurnije za sve.