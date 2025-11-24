Obavijesti

OBRATITE PAŽNJU ZIMI

Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Snijeg zabijelio Zagreb | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Snijeg i led na krovu auta nisu samo “mala neopreznost”, nego prekršaj koji se kažnjava sa 130 eura. Zakon od vozača traži da prije vožnje očisti cijelo vozilo, ne samo prozor kroz koji gleda.

Policija može kazniti vozača s 130 eura ako krene u promet s neočišćenim snijegom ili ledom na automobilu, jer je zakonom propisano da prije vožnje mora očistiti vjetrobranska stakla i sav snijeg, led ili vodu s vozila.

Razlog nije samo “estetski”, nego sigurnost: ako naglo zakočite, snijeg s krova može skliznuti na vjetrobransko staklo i potpuno vam zakloniti pogled. Kod ubrzavanja ili vožnje većom brzinom, komadi snijega i leda mogu odletjeti s vašeg auta i pogoditi vozilo iza vas, zaslijepiti vozača ili čak razbiti staklo.

Pogledajte kako brzniski očistiti auto od snijega:

Zato policija svake zime podsjeća da se auto mora očistiti cijeli - krov, hauba, prtljažnik, svjetla i registarske pločice - a ne samo mali “prozorčić” na vjetrobranu. U sezoni zimskih uvjeta dodatno vrijedi i obveza zimske opreme, a za vožnju bez zimskih guma ili lanaca također slijedi kazna od 130 eura i mogućnost isključenja vozila iz prometa.

Ako pritom zbog snijega ili leda s vašeg auta dođe do nesreće, policijska kazna je tek početak - odgovarat ćete i za štetu koju ste napravili. Dakle, ove zime prije nego krenete na cestu, uzmite minutu i skinite snijeg s auta, jeftinije je i puno sigurnije za sve.

