VIDEO 'PALI' DILERI NA PAGU Pogledajte veliku akciju policije

Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Hrvatska policija razbila još jedan lanac preprodaje droge | Video: 24SATA/MUP

Na otoku Pagu zaplijenjena je veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, doznaje Index.

- Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana - napisao je Božinović.

Službeno priopćenje policije trebalo bi otkriti više detalja o zapljeni, količini droge i broju uhićenih.