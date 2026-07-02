Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, napisao je Božinović
BOŽINOVIĆ OBJAVIO SNIMKU
VIDEO 'PALI' DILERI NA PAGU Pogledajte veliku akciju policije
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Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
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Na otoku Pagu zaplijenjena je veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, doznaje Index.
- Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana - napisao je Božinović.
Službeno priopćenje policije trebalo bi otkriti više detalja o zapljeni, količini droge i broju uhićenih.
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