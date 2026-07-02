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BOŽINOVIĆ OBJAVIO SNIMKU

VIDEO 'PALI' DILERI NA PAGU Pogledajte veliku akciju policije

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO 'PALI' DILERI NA PAGU Pogledajte veliku akciju policije
Foto: MUP
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Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, napisao je Božinović

Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije, otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

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Hrvatska policija razbila još jedan lanac preprodaje droge VIDEO
Hrvatska policija razbila još jedan lanac preprodaje droge | Video: 24SATA/MUP

Na otoku Pagu zaplijenjena je veća količina droge, a među osumnjičenima je i par stranih državljana koji su, prema prvim informacijama, u Hrvatsku stigli s ciljem preprodaje droge na ljetnim partijima, doznaje Index.

- Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana - napisao je Božinović.

Službeno priopćenje policije trebalo bi otkriti više detalja o zapljeni, količini droge i broju uhićenih.

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