Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, muškarac je predan pritvorskom nadzorniku
VIDEO 'Pao' diler u Makarskoj: Pogledajte gdje je sve skrivao metamfetamin, hašiš i travu
Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom provedenim zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U sklopu pojačanih i planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga su operativnim radom došli do saznanja o mogućem posjedovanju droge.
Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga na makarskom području kojom prilikom je pronađeno i od njega oduzeto 400 grama hašiša, 145,2 grama metamfetamina 11,5 grama marihuane te digitalna vaga za precizno mjerenje.
Utvrđeno je da je 27-godišnjak već ranije prijavljivan i osuđivan zbog istog kaznenog djela.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+