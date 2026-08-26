VIDEO 'Pao' diler u Makarskoj: Pogledajte gdje je sve skrivao metamfetamin, hašiš i travu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom provedenim zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

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Pokretanje videa... VIDEO Dovršeno kriminalističko istraživanje, oduzet metamfetamin, hašiš i marihuana, muškarac predan pritvorskom nadzorniku | Video: PU splitsko-dalmatinska

U sklopu pojačanih i planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga su operativnim radom došli do saznanja o mogućem posjedovanju droge.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga na makarskom području kojom prilikom je pronađeno i od njega oduzeto 400 grama hašiša, 145,2 grama metamfetamina 11,5 grama marihuane te digitalna vaga za precizno mjerenje.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Utvrđeno je da je 27-godišnjak već ranije prijavljivan i osuđivan zbog istog kaznenog djela.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.