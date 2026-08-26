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Pakistan: U požaru u bolnici poginulo najmanje 15 beba

Piše HINA,
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Pakistan: U požaru u bolnici poginulo najmanje 15 beba
Foto: Akhtar Soomro
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Požar je izbio u Pakistanskom institutu medicinskih znanosti (PIMS) na trećem katu bolničkog odjela za zdravlje majke i djeteta ujutro oko 7 sati po mjesnom vremenu

Najmanje 15 novorođenčadi smrtno je stradalo kada je u državnoj bolnici u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu izbio požar prouzročen kvarom na sustavu klimatizacije, izvijestila je u srijedu lokalna televizija Geo TV.

Požar je izbio u Pakistanskom institutu medicinskih znanosti (PIMS) na trećem katu bolničkog odjela za zdravlje majke i djeteta ujutro oko 7 sati po mjesnom vremenu, izvijestila je televizija.

Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji u kojoj je državna zdravstvena skrb subvencionirana, ali ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja.

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U trenutku izbijanja požara na odjelu je bilo 16 novorođenčadi od kojih je jedno spašeno, izvijestio je Geo.

Premijer Šehbaz Šarif vlastima je naložio da provedu hitnu istragu, priopćio je njegov ured.

"Odgovorni bi trebali biti identificirani i treba poduzeti najstrože mjere", priopćio je Šarifov ured.

Odjel je bio ograđen, a ispred zgrade bolnice viđena su vozila hitne pomoći, prenosi Reuters.

PIMS, smješten u središtu Islamabada u kojemu je prošli tjedan kratko liječen i bivši premijer Imran Kan, jedna je od glavnih javnih bolnica u gradu.

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