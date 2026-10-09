VIDEO Pentagon planira uživo prenositi smaknuće ubojice 13 vojnika, UN: 'To je odvratno!'

Američki predsjednik Donald Trump nije javno komentirao plan Pentagona prema kojem bi se prvi put uživo prenosilo smaknuće napadača koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da će se pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra osuđenog za ubojstvo 13 i ranjavanje 32 osobe u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu 2009. godine, izvršiti streljanjem i prenositi uživo.

Hasan bi trebao postati prva osoba koju je američka vojska pogubila na taj način od 1945. godine.

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Pokretanje videa... VIDEO Vance kaže kako neće gledati javno pogubljenje | Video: 24sata/Reuters

Trump je govoreći na događaju u Bijeloj kući rekao da će taj Hasan biti pogubljen strijeljanjem, ali nije komentirao Hegsethov plan.

Trump, koji je odobrio pogubljenje, rekao je u srijedu na skupu u Teksasu da će "izvršiti konačnu pravdu nad okrutnim ubojicom".

Potpredsjednik JD Vance izjavio je kako ne zna hoće li se doista smaknuće prenositi uživo, kako je planirano, dodavši da "neće gledati" ako se održi.

Ravnatelj američkog komunikacijskog regulatora (FCC) Brendan Carr izjavio je da će Pentagonu prepustiti odluku o tome mogu li američke televizijske mreže emitirati egzekuciju planiranu za 3. prosinca.

Carr je za CNBC rekao kako smatra da se to neće emitirati na televiziji. Ipak, na pitanje bi li dopustio emitiranje, odgovorio je: "U konačnici, prepustit ćemo taj sud ministru Hegsethu, njegova će odluka biti kako dalje postupiti u ovom slučaju."

Ujedinjeni narodi su ocijenili "odvratnima” planove SAD-a za prijenos pogubljenja uživo na internetu i naveli da bi to moglo predstavljati kršenje zabrane mučenja.

"Takve vrste javnih pogubljenja, kakve smo viđali u drugim zemljama, bilo da je riječ o Iranu ili Afganistanu... mogu predstavljati oblik okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”, izjavio je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare u New Yorku.

"Prijenos uživo zapravo je isto što i javno pogubljenje te bi mogao predstavljati kršenje zabrane mučenja”, rekao je. "Kada vlada nekoga pogubljuje javno ili pred kamerama koje prenose događaj uživo, to je, iskreno govoreći, odvratno.”