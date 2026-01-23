VIDEO Pimp my Trump: Nabavio si omiljeni auto repera, uskoro mu stiže i novi Air Force One

Američki predsjednik Donald Trump obnavlja si vozni park, kako na zemlji, tako i onaj u zraku. Ovog tjedna, na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu, u predsjedničkoj koloni debitirali su novi, teško oklopljeni terenci Cadillac Escalade, dok se istovremeno očekuje isporuka novog zrakoplova Air Force One, koji bi trebao riješiti probleme sa zastarjelom zračnom flotom.

Pokretanje videa... 03:40 Trump se vratio iz Davosa | Video: 24sata/Reuters

Premijera u švicarskim Alpama

Dok je predsjednik Trump stizao na sastanke s vodećim svjetskim liderima i poslovnim ljudima, pozornost promatrača privukla je promjena u njegovoj koloni vozila. Umjesto prepoznatljivih Chevrolet Suburbana, koji desetljećima čine okosnicu osiguranja američkih predsjednika, u prvim redovima našla su se najmanje dva masivna, crna Cadillac Escaladea. Fotografije iz Davosa otkrivaju vozila koja su daleko od serijskih modela. Opremljeni su vidljivo ojačanim oklopom oko vjetrobranskog stakla i vrata.

Foto: Jonathan Ernst

Ova promjena nije samo estetska. Godinama je Chevrolet Suburban bio prvi izbor Tajne službe zbog svoje robusnosti, prostranosti i konstrukcije koja omogućuje laku prilagodbu za teški oklop i komunikacijsku opremu. Uvođenje Escaladea, luksuznijeg brenda unutar General Motorsa, signalizira potencijalni zaokret prema novoj generaciji vozila za zaštitu najviših državnih dužnosnika. Prema izvještajima, ova vozila predstavljaju novu konfiguraciju ili testnu fazu u modernizaciji voznog parka Tajne službe.

Dugogodišnja suradnja s General Motorsom

Novi terenci plod su dugogodišnje suradnje s General Motorsom, što je potvrdio i direktor Tajne službe Sean Curran.

"Bili smo uzbuđeni što možemo nadograditi našu dugotrajnu vezu s General Motorsom dok uvodimo ova vozila u našu zaštitnu flotu", stoji u priopćenju direktora Currana.

Interes za Cadillac terence navodno je pokazao i sam predsjednik Trump tijekom sastanka s izvršnom direktoricom GM-a Mary Barrom još prošle godine. Nedugo nakon toga, Curran je posjetio postrojenje GM-a u Michiganu kako bi razgovarao o "sljedećoj generaciji oklopnih SUV-ova".

Iako detalji o specifikacijama vozila ostaju tajni, jasno je da se radi o platformi koja će poslužiti i kao osnova za razvoj buduće predsjedničke limuzine, poznate pod nadimkom "Zvijer" ("The Beast"). GM je već osigurao ugovor vrijedan do 40,8 milijuna dolara za razvoj tog vozila, koji se proteže do 2029. godine.

Foto: Nathan Howard

Problemi na nebu ubrzali obnovu flote

Foto: Jonathan Ernst

Dok su na tlu predstavljena nova oklopna vozila, potreba za modernizacijom zračne flote postala je očigledna upravo na putu za Davos. Predsjednički zrakoplov VC-25A, poznatiji kao Air Force One, morao se vratiti u zračnu bazu Andrews nedugo nakon polijetanja zbog, kako je Bijela kuća priopćila, "manjeg električnog kvara". Predsjednik Trump je put u Švicarsku nastavio manjim zrakoplovom C-32A, a iz Züricha je u Davos prevezen helikopterom Marine One.

Ovaj incident samo je naglasio hitnost zamjene dvaju zrakoplova Boeing 747 koji su u službi već više od tri desetljeća. Iako je u tijeku projekt izgradnje dva potpuno nova predsjednička zrakoplova (VC-25B), njihova isporuka suočava se sa značajnim kašnjenjima i sada se ne očekuje prije 2028. godine. Zbog toga se pribjeglo privremenom rješenju.

Foto: JIM WATSON

Katarski dar kao prijelazno rješenje

Američko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da će predsjedniku do ljeta 2026. godine na raspolaganje biti stavljen zamjenski zrakoplov – luksuzni Boeing 747 koji je donirala kraljevska obitelj Katra. Zrakoplov se trenutno opsežno modificira kako bi zadovoljio stroge sigurnosne standarde potrebne za Air Force One, što uključuje ugradnju naprednih komunikacijskih sustava, sustava za obranu od projektila i zaštitu od elektromagnetskog pulsa.

Ova donacija, vrijedna stotine milijuna dolara, izazvala je i kritike zbog potencijalnog sukoba interesa, no Trump je odluku branio kao značajnu uštedu za američke porezne obveznike.