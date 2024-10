VIDEO Pogledajte bahatog ZG taksista i što je učinio autoškoli: 'Kaj trebam na crveno proći?!'

Vidite koliko smo zaštićeni da mi još ima pravo i psovati mater dok me ometa u poslu i tjera me da prođem na crveno. On će pokupiti nekog vašeg člana porodice i ovo će proživljavati. Neka, sve se vidi, sve se čuje, objavio je zagrebački instruktor autoškole Adis Korlat (26). Isti je instruktor u lipnju javno objavio snimku na kojoj mu muškarac prijeti dok je učio polaznika kako parkirati. Ovaj put objavio je snimku nervoznog zagrebačkog taksista kojem je zasmetalo što je Adisov učenik stao kad se na semaforu upalilo žuto svjetlo, iako je sve napravio po propisima, jer je bio na dovoljnoj udaljenosti od raskrižja kad se upalilo žuto

. Taksist je počeo trubiti, a polaznik autoškole mislio je da je nešto pogriješio.

- Nisi ti ništa naglo zakočio. Crveno je svjetlo na semaforu - rekao mu je instruktor.

Ovdje ima posla i za policiju

Nakon toga je taksist još jedanput potrubio, nezadovoljan što polaznik autoškole nije krenuo iste stotinke kad se upalilo zeleno svjetlo. Stao je do njih i kroz prozor rekao: 'Mali, ne se*i'! Na to mu je instruktor autoškole odgovorio:

- Kaj trubiš? Kaj treba na crveno vozit?

Na to taksist odgovara:

- Da si na vrijeme krenul, bi došel.

No instruktor se nije dao.

- Na crveno treba vozit?

Taksist ovaj razgovor završava psovkom. Ali tu ne staje.

Slijedi bahato i opasno ponašanje u prometu zbog čega smo poslali i upit zagrebačkoj policiji. Naime, na snimci se vidi kako namjerno staje, iako za to nije imao nikakvog povoda. U Americi imaju i naziv za ovakvo manijakalno ponašanje (brake check).

- Gle što radi - odgovara instruktor.

U lipnju smo imali veliki razgovor s njim i tada nam je otkrio što sve doživljavaju on i kandidati na zagrebačkim prometnicama.

- Trube nam, viču, vrijeđaju... Jedan mi je rekao da će mi nabiti tablu autoškole u usta. Sve to stvara nam velike probleme i nervozu jer se ne možemo baviti vožnjom i učiti kandidate, nego se moramo baviti tim nasilnicima. Jasno nam je da vozimo sporije, da nam se ugasi auto na semaforu... To je priroda ovog posla. Samo molim za razumijevanje i da nas puste da radimo svoj posao - rekao nam je tada Adis.