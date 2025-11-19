Na snazi je posebna regulacija prometa u Zagrebu i zbog toga je i popodne kaos oko Slavonske
VIDEO Pogledajte 'genijalca': U Zagrebu prometni kolaps, a on Passatom krenuo po pločniku
Iako bi prometna pravila za sve trebala vrijediti jednako, današnji kaos zbog zatvorene Slavonske nakon požara Vijesnika pokazao je da su neki to odlučili tumačiti na svoj način i zaobići gužvu. Čitatelj 24sata poslao nam je snimku sa Slavonske, blizu skretanja za Hrgoviće, gdje su brojni vozači skretali ranije kako bi se spustili prema Horvaćanskoj.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ovaj 'genijalni' vozač odlučio je voziti po nogostupu, kako bi si olakšao, a tim je potezom ugrozio pješake i bicikliste.
Nakon požara na snazi je posebna regulacija prometa u Zagrebu i zbog toga je potpuni prometni kolaps i danas popodne. Pogledajte kako izgledaju zagrebačke ceste u popodnevnim satima srijede.
Posebna regulacija
- Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
- Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
- Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
- Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
- Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.
