VIDEO Pogledajte kako jezive kazetne bombe idu na Tel Aviv. Srbi su njima gađali Zagreb

Više lokacija u središnjem Izraelu pogođeno je padajućim krhotinama, priopćila je izraelska policija, nakon što je otkriven novi val projektila lansiranih iz Irana.

- Policijski službenici iz okruga Tel Aviv, pripadnici granične policije i timovi za uklanjanje eksplozivnih naprava trenutačno postupaju na nekoliko lokacija gdje su dijelovi naoružanja pali unutar okruga - rekao je glasnogovornik policije neposredno prije 5 sati ujutro po lokalnom vremenu u srijedu.

Snimke hitnih službi prikazuju krhotine na stambenoj ulici i zapaljeno vozilo. Nema prijavljenih žrtava, priopćila je policija, dodajući da službenici rade na osiguravanju mjesta udara. Dvije osobe poginule su ranije u srijedu ujutro u središnjem Izraelu, nakon još jednog iranskog raketnog napada.

Tel Aviv je ponovno bio meta kasetnih bombi. To oružje je strogo regulirano i u velikoj mjeri zabranjeno u međunarodnom ratnom pravu. Prema Konvenciji o kasetnim bombama iz 2008. godine, zabranjena je njihova uporaba, proizvodnja, skladištenje i prijenos, a države potpisnice obvezale su se na uništavanje zaliha te pružanje pomoći žrtvama i čišćenje neeksplodiranih ostataka. Glavni problem ovih bombi je što raspršuju velik broj malih eksplozivnih zvončića, od kojih mnogi ne eksplodiraju odmah, ostavljajući dugotrajnu opasnost za civile i infrastrukturu.

Konvenciju nisu potpisali Iran, Izrael, Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Indija, Pakistan, Ukrajina, Brazil, većina zemalja u Aziji i dio zemalja u Africi.

Litva se 2024. povukla iz sporazuma jer je Rusija učestalo koristila to oružje u Ukrajini. Kijev je 2023. od SAD-a dobio kazetne bombe, a Iran je isto oružje koristio protiv Izralea tijekom 12-dnevnog rata.

Zagreb 1995.

Nakon što su Hrvatska vojska i policija rasturili srpske pobunjenike u operaciji Bljesak, Mile Martić je naredio bombardiranje Zagreba tim zabranjenim oružjem 2. i 3. svibnja 1995. Nekoliko je projektila ispaljeno na zagrebačko gradsko središte u Šoštarićevu ulicu, u blizini križanja Vlaške i Draškovićeve ulice. 3. svibnja je bombardirana Dječja bolnica u Klaićevoj, Dom umirovljenika "Centar", Akademija dramskih umjetnosti te HNK.