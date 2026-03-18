BLISKI ISTOK

VIDEO Pogledajte kako jezive kazetne bombe idu na Tel Aviv. Srbi su njima gađali Zagreb

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Tel Aviv je ponovno bio meta kasetnih bombi. To oružje je strogo regulirano i u velikoj mjeri zabranjeno u međunarodnom ratnom pravu

Više lokacija u središnjem Izraelu pogođeno je padajućim krhotinama, priopćila je izraelska policija, nakon što je otkriven novi val projektila lansiranih iz Irana.

 - Policijski službenici iz okruga Tel Aviv, pripadnici granične policije i timovi za uklanjanje eksplozivnih naprava trenutačno postupaju na nekoliko lokacija gdje su dijelovi naoružanja pali unutar okruga - rekao je glasnogovornik policije neposredno prije 5 sati ujutro po lokalnom vremenu u srijedu.

Rakete s kasetnim bojevim glavama putuju nebom iznad Tel Aviva 01:02
Snimke hitnih službi prikazuju krhotine na stambenoj ulici i zapaljeno vozilo. Nema prijavljenih žrtava, priopćila je policija, dodajući da službenici rade na osiguravanju mjesta udara. Dvije osobe poginule su ranije u srijedu ujutro u središnjem Izraelu, nakon još jednog iranskog raketnog napada.

ŽESTOKI UDAR VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

Tel Aviv je ponovno bio meta kasetnih bombi. To oružje je strogo regulirano i u velikoj mjeri zabranjeno u međunarodnom ratnom pravu. Prema Konvenciji o kasetnim bombama iz 2008. godine, zabranjena je njihova uporaba, proizvodnja, skladištenje i prijenos, a države potpisnice obvezale su se na uništavanje zaliha te pružanje pomoći žrtvama i čišćenje neeksplodiranih ostataka. Glavni problem ovih bombi je što raspršuju velik broj malih eksplozivnih zvončića, od kojih mnogi ne eksplodiraju odmah, ostavljajući dugotrajnu opasnost za civile i infrastrukturu.

Konvenciju nisu potpisali Iran, Izrael, Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Indija, Pakistan, Ukrajina, Brazil, većina zemalja u Aziji i dio zemalja u Africi.

Litva se 2024. povukla iz sporazuma jer je Rusija učestalo koristila to oružje u Ukrajini. Kijev je 2023. od SAD-a dobio kazetne bombe, a Iran je isto oružje koristio protiv Izralea tijekom 12-dnevnog rata.

Zagreb 1995.

Nakon što su Hrvatska vojska i policija rasturili srpske pobunjenike u operaciji Bljesak, Mile Martić je naredio bombardiranje Zagreba tim zabranjenim oružjem 2. i 3. svibnja 1995. Nekoliko je projektila ispaljeno na zagrebačko gradsko središte u Šoštarićevu ulicu, u blizini križanja Vlaške i Draškovićeve ulice. 3. svibnja je bombardirana Dječja bolnica u Klaićevoj, Dom umirovljenika "Centar", Akademija dramskih umjetnosti te HNK.

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
PLENKI 'SKAVAO' JOŠ JEDNOG 'Popio sam kavu s premijerom. A HDZ mi je poslao čestitku...'
DOZNAJEMO

PLENKI 'SKAVAO' JOŠ JEDNOG 'Popio sam kavu s premijerom. A HDZ mi je poslao čestitku...'

U ovom trenutku nikakva odluka nije donesena. To je moj mandat i od stranke, poručio je Beljak...

