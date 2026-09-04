VIDEO Pogledajte kako Možemo zove na prosvjed u Zagreb

Možemo je objavio video u kojem poziva ljude na prosvjed o ilegalnom otpadu u Gospiću koji će se odviti u subotu u Zagrebu s početkom u 11 sati.

- Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu - poručili su. 37.000 tona ilegalnog smeća brzo su se transformirali iz ekološkog u političko pitanje i prepucavanje vladajućih i oporbe.