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SUTRA PROSVJED

VIDEO Pogledajte kako Možemo zove na prosvjed u Zagreb

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte kako Možemo zove na prosvjed u Zagreb
Foto: Možemo/Facebook
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Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu, poručili su

Možemo je objavio video u kojem poziva ljude na prosvjed o ilegalnom otpadu u Gospiću koji će se odviti u subotu u Zagrebu s početkom u 11 sati. 

 - Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu - poručili su. 37.000 tona ilegalnog smeća brzo su se transformirali iz ekološkog u političko pitanje i prepucavanje vladajućih i oporbe.

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