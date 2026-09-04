Organizator prosvjeda za Liku: 'Očekujem masovan odaziv!'

Predstavnik inicijative 'Gospić je naš dom' Vjekoslav Bušić, rekao je za HRT da za sutrašnji prosvjed dobivaju podršku iz cijele Hrvatske, te da očekuje masovan odaziv. Prosvjed će se dogoditi u Zagrebu s početkom od 11 sati.

- Dobivamo toliko podrške da me strah i pomisliti koliko će ljudi doći. Nadam se da će to biti jedan od većih prosvjeda jer je ovo tema koja se tiče svih nas - rekao je.

- Vladi ćemo svakako uputiti zahtjeve koji se tiču sanacije u Gospiću, ali, kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme počeo je razgovor o svim problematičnim lokacijama u Hrvatskoj. Imamo velikih problema s gospodarenjem otpadom, pogotovo s kontrolom uvezenog, opasnog i ilegalnog otpada - rekao je Bušić.

Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022., prema nekima od ranije.

- Građani su na vrijeme to upozoravali i prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. Svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, moraju se utvrditi odgovorni, u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali i u smislu onih koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali, bili su dužni to sanirati. Ovo mora biti upozorenje za sve ostale slučajeve u Hrvatskoj, rekao je.

Tvrdilo se da su tlo i voda zagađeni, a nadležne institucije govore kako je voda pitka.

- Moramo prepoznati što je prijeteća opasnost i do koje je vrste zagađenja do danas došlo. Rađen je nalaz i mišljenje Geotehničkog fakulteta. Jasan zaključak je da je došlo do zagađenja na 50 metara od lokacije i da je dio zagađenja ušao u podzemne vode. Zaključak i upućuje kako bi se to trebalo što prije sanirati da ne dođe do daljnjeg širenja onečišćenja, izjavio je Bušić.

Državni inspektorat priznaje da je oko 60 posto uvezenog otpada zapravo ilegalan otpad.

- Pod hitno treba mijenjati sustav. Jedna država, kao Hrvatska, koja se bori s komunalnim otpadom, sebi dopušta da se na milijune tona opasnog otpada uvezuje i da uništavamo prirodu, kazao je.

Inicijativi, kao i stanovnicima Like, jako je drago što imaju potporu cijele Hrvatske.

- Ovo je jedna nadnacionalna tema. Smisao ovog je da se očuva Lika koja se predstavlja kao biser Hrvatske i najveći izvor pitke vode, zaključio je Bušić.