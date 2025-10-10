VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze

Izraelske trupe počele su se povlačiti iz pojedinih dijelova Pojasa Gaze. Izraelski mediji također izvještavaju da je IDF započeo povlačenje s dijelova tog teritorija.

Glasnogovornik ureda izraelskog premijera izjavio je da će se trupe povući do točke s koje Izrael ima 53 posto kontrole nad Pojasom. Trump je također objavio kako će se trupe povući "do unaprijed dogovorene linije".

Prošlog tjedna Bijela kuća objavila je kartu sa žutom linijom koja označava početne pozicije povlačenja izraelskih snaga. Tada su rekli da će to biti prva od tri faze povlačenja.

Mogu se brzo vratiti

Ovdje se radi samo o početku plana koji sadrži 20 točaka i čija implementacija bi mogla trajati mjesecima, godinama. izraelska vojska će i dalje kontrolirati nešto više od polovice Pojasa Gaze, a najmanja provokacija ili ne provođenje sporazuma rezultirat će ponovnim napadima i okupacijom. Iz Hamasa već sada dolaze oprečne poruke. Krilo u Katru proglasio je kraj rata, no vođe u Egiptu rekli su da predaja ne dolazi u obzir i da Palestincima treba oružja.

Foto: Shir Torem

IDF se nada da će povlačenje biti gotovo do podneva. UN je objavio da je spreman poslati pomoć u Gazu, uključujući 100 kamiona hrane dnevno, milijun litara goriva i mogu osposobiti šest bolnica. Upozoravaju da mogu krenuti odmah sada, ali ne bez političke volje i uvjeta.