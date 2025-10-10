Obavijesti

UN POSLAO UPOZORENJE

VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze

Piše Filip Sulimanec,
VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze
Foto: Shir Torem

Glasnogovornik ureda izraelskog premijera izjavio je da će se trupe povući do točke s koje Izrael ima 53 posto kontrole nad Pojasom. Trump je također objavio kako će se trupe povući "do unaprijed dogovorene linije"

Izraelske trupe počele su se povlačiti iz pojedinih dijelova Pojasa Gaze. Izraelski mediji također izvještavaju da je IDF započeo povlačenje s dijelova tog teritorija.

Izraelska vojska se povlači na dogovorenu liniju razgraničenja | Video: IDF

Glasnogovornik ureda izraelskog premijera izjavio je da će se trupe povući do točke s koje Izrael ima 53 posto kontrole nad Pojasom. Trump je također objavio kako će se trupe povući "do unaprijed dogovorene linije".

KRAJ RATA Trump: 'Taoci na slobodi do utorka. Završili smo rat u Gazi'
Trump: 'Taoci na slobodi do utorka. Završili smo rat u Gazi'

Prošlog tjedna Bijela kuća objavila je kartu sa žutom linijom koja označava početne pozicije povlačenja izraelskih snaga. Tada su rekli da će to biti prva od tri faze povlačenja.

Mogu se brzo vratiti

Ovdje se radi samo o početku plana koji sadrži 20 točaka i čija implementacija bi mogla trajati mjesecima, godinama. izraelska vojska će i dalje kontrolirati nešto više od polovice Pojasa Gaze, a najmanja provokacija ili ne provođenje sporazuma rezultirat će ponovnim napadima i okupacijom. Iz Hamasa već sada dolaze oprečne poruke. Krilo u Katru proglasio je kraj rata, no vođe u Egiptu rekli su da predaja ne dolazi u obzir i da Palestincima treba oružja.

Aftermath of Israel's government ratifying a ceasefire with Hamas in Gaza
Foto: Shir Torem

IDF se nada da će povlačenje biti gotovo do podneva. UN je objavio da je spreman poslati pomoć u Gazu, uključujući 100 kamiona hrane dnevno, milijun litara goriva i mogu osposobiti šest bolnica. Upozoravaju da mogu krenuti odmah sada, ali ne bez političke volje i uvjeta.

