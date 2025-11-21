Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Pogledajte kako u Brodu pada snijeg: 'Lijepo je. Nadam se da zimska služba ne spava'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte kako u Brodu pada snijeg: 'Lijepo je. Nadam se da zimska služba ne spava'
1

DHMZ je izdao za subotu upozorenje za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačku i gospićku i osječku regiju upozorenje je izdano zbog mogućeg snijega i poledice. Za Jadran je najavljena mjestimice i orkanska bura

Iako zima kalendarski još uvijek nije stigla, u dijelovima Hrvatske krenuo je padati snijeg. Tako su nam se javili čitatelji koji su nam poslali prve ovogodišnje pahulje snijega. 

- Pratio sam prognozu ali nisam bas očekivao da će snijeg krenuti večeras. Iznenadio sam se, ali lijepo ga je vidjeti - prokomentirao nam je Josip iz Slavonskog Broda. Petar nam kam također kaže kako ga je snijeg iznenadio. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Snijeg u Slavoniji 00:34
Snijeg u Slavoniji | Video: Luka Safundžić/24sata

- Šetao sam psa i samo je krenuo padati. Lijepo je vidjeti, ali samo se nadam da naša zimska služba nije zaspala - govori nam kroz smiješak. Uoči nadolazećeg vikenda Hrvatske ceste izdale su posebno upozorenje. 

- Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke. Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena - postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi,.... Nepoštivanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe... - poručili su iz HAC-a.

DHMZ je izdao za subotu upozorenje za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačku i gospićku i osječku regiju upozorenje je izdano zbog mogućeg snijega i poledice. Za Jadran je najavljena mjestimice i orkanska bura.

STIGLA I UPOZORENJA Pripremite se za snježni kolaps, evo kakvo je stanje na cestama. HAC: 'Vozači, dobro promislite'
Pripremite se za snježni kolaps, evo kakvo je stanje na cestama. HAC: 'Vozači, dobro promislite'

Upozorenje je za subotu izdala i policija. Naveli su da su zimske službe spremne, ali i da je važna odgovornost svih nas.

- Učinkovito reagiranje na izvanredne situacije uzrokovane nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju zahtijeva dobru organizaciju i usklađenost svih sudionika - od komunalnih i prometnih službi, područnih ureda i službi civilne zaštite, stožera civilne zaštite do svih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite - naveli su.

- Upravo zbog toga, posljednjih su dana u gradovima i općinama održani brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025