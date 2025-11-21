VIDEO Pogledajte kako u Brodu pada snijeg: 'Lijepo je. Nadam se da zimska služba ne spava'

Iako zima kalendarski još uvijek nije stigla, u dijelovima Hrvatske krenuo je padati snijeg. Tako su nam se javili čitatelji koji su nam poslali prve ovogodišnje pahulje snijega.

- Pratio sam prognozu ali nisam bas očekivao da će snijeg krenuti večeras. Iznenadio sam se, ali lijepo ga je vidjeti - prokomentirao nam je Josip iz Slavonskog Broda. Petar nam kam također kaže kako ga je snijeg iznenadio.

Pokretanje videa... 00:34 Snijeg u Slavoniji | Video: Luka Safundžić/24sata

- Šetao sam psa i samo je krenuo padati. Lijepo je vidjeti, ali samo se nadam da naša zimska služba nije zaspala - govori nam kroz smiješak. Uoči nadolazećeg vikenda Hrvatske ceste izdale su posebno upozorenje.

- Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke. Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena - postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi,.... Nepoštivanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe... - poručili su iz HAC-a.

DHMZ je izdao za subotu upozorenje za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačku i gospićku i osječku regiju upozorenje je izdano zbog mogućeg snijega i poledice. Za Jadran je najavljena mjestimice i orkanska bura.

Upozorenje je za subotu izdala i policija. Naveli su da su zimske službe spremne, ali i da je važna odgovornost svih nas.

- Učinkovito reagiranje na izvanredne situacije uzrokovane nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju zahtijeva dobru organizaciju i usklađenost svih sudionika - od komunalnih i prometnih službi, područnih ureda i službi civilne zaštite, stožera civilne zaštite do svih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite - naveli su.

- Upravo zbog toga, posljednjih su dana u gradovima i općinama održani brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe.