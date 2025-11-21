Pripremite se za snježni kolaps, evo kakvo je stanje na cestama. HAC: 'Vozači, dobro promislite'

Zimski uvjeti su stigli! Iako zima još kalendarski nije, snijeg i mogući snježni pokrivač. I dok se na Jadranu očekuje bura, podno Velebita i orkanska, snijeg je najavljen za gorsku Hrvatsku, ali i kontinentalni dio.

Zbog timskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

ŽC5030 Platak-Kamenjak

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3)

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak

ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo

ŽC 5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac

ŽC5191 Sopač (DC3)-Mrkopalj-Tuk

ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika:

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

ŽC5203 Dobroselo-Srb

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

Slično upozorenje vrijedi i za vikend za kojeg su Hrvatske ceste izdale posebno upozorenje.

- Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke. Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena - postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi,…. Nepoštivanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe… - poručili su iz HAC-a.

DHMZ je izdao za subotu upozorenje za cijelu Hrvatsku. Za zagrebačku i gospićku i osječku regiju upozorenje je izdano zbog mogućeg snijega i poledice. Za Jadran je najavljena mjestimice i orkanska bura.

Foto: DHMZ

Upozorenje je za subotu izdala i policija. Naveli su da su zimske službe spremne, ali i da je važna odgovornost svih nas.

- Učinkovito reagiranje na izvanredne situacije uzrokovane nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju zahtijeva dobru organizaciju i usklađenost svih sudionika - od komunalnih i prometnih službi, područnih ureda i službi civilne zaštite, stožera civilne zaštite do svih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite - naveli su.

- Upravo zbog toga, posljednjih su dana u gradovima i općinama održani brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe.