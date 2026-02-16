Obavijesti

SVE JE BIJELO

VIDEO Pogledajte mećavu u Lici!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte mećavu u Lici!
Foto: Čitatelj 24sata

Od Gospića do Otočca je mećava, tek sad kod Otočca je lakše voziti, ispričali su nam čitatelji koji putuju za Zagreb

Apsolutna mećava je u Lici, vozimo se A1 i ništa nismo ispred sebe vidjeli, a na cesti ima sigurno pet do šest centimetara snijega, govore nam čitatelji koji putuju kroz Liku do Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mećava u Lici 00:21
Mećava u Lici | Video: Čitatelj 24sata

- Od Gospića do Otočca je tako, tek sad kod Otočca je lakše voziti. Grozno - govore nam.

Vremenska prognoza

Novi tjedan donosi nam novo naoblačenje. Već tijekom ponedjeljka mogući su susnježica i snijeg u gorju, u većinu Hrvatske stižu kišni oblaci. Za ponedjeljak, za drugi dio dana, na snazi je žuto upozorenje zbog kiše za splitsku i riječku regiju. Cijela obalna Hrvatska, osim zapadne obale Istre, pod žutim je meteoalarmom zbog udara vjetra.

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...
Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...

A za utorak su oglašeni dodatni alarmi, krajem tjedna moguć je snijeg i u nizinama!

- Postupno smanjenje naoblake, već ujutro na sjevernom Jadranu, a tek navečer na krajnjem jugu i istoku zemlje. Prijepodne još mjestimice kiša, u unutrašnjosti i susnježica, glavninom u gorju i snijeg. Poslijepodne je u kopnenim krajevima moguć poneki pljusak, posebice u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 17. veljače.

