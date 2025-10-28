VIDEO Iz srca uragana Melissa. Pogledajte kataklizmične scene

Posada Rezervnog zrakoplovstva SAD-a, poznata kao "Lovci na uragane", u ponedjeljak je proletjela kroz uragan Melisse kako bi prikupila podatke za Nacionalni centar za uragane. S brzinama vjetra do 282 km/h, ovaj uragan pete kategorije najjača je oluja na svijetu u 2025. godini, piše BBC.

Melissa je nadmašila zlokobnu Katrinu i postala sedmi najintenzivniji uragan u Atlantiku otkako postoje zapisi. Najnoviji podaci pokazuju da golema oluja koja se približava Jamajci ima središnji zračni tlak od 901 hPa, što je malo manje od uragana Katrine (902 hPa). Niži tlak predstavlja snažniju oluju.

Melissa trenutačno ima istu maksimalnu stalnu brzinu vjetra kao Katrina, oko 282 km/h.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Zbog najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo | Video: 24sata/reuters

Uragan Katrina pogodio je kopno u blizini New Orleansa na obali Meksičkog zaljeva 2005. godine. Poginulo je 1392 ljudi, a šteta je procijenjena na 125 milijardi dolara.

Premijer Andrew Holness izjavio je da u regiji ne postoji infrastruktura koja može izdržati uragan kategorije 5.