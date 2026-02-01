VIDEO Pogledajte snimku iz svlačionice: Rukometaši na videopozivu s Thompsonom

Gradonačelnika Sinja, Miro Bulj, objavio je na društvenim mrežama video na kojem se vidi kako hrvatski rukometaši, nakon osvajanja brončane medalje, u svlačionici pjevaju pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, dok su istodobno na video pozivu s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom.

Video, koji je Bulj podijelio uz poruku podrške rukometašima, prikazuje euforičnu atmosferu u svlačionici, gdje igrači u glas pjevaju i slave veliki uspjeh reprezentacije. Thompson se na snimci vidi na zaslonu mobitela, a rukometaši mu, vidno raspoloženi, upućuju pozdrave i zajedno s njim pjevaju stihove pjesme.

Objava je uslijedila u trenutku kada se u javnosti raspravlja o tome hoće li Thompson nastupiti na dočeku rukometaša u Zagrebu. Video dodatno potpiruje interes javnosti jer pokazuje blisku povezanost dijela reprezentacije s pjevačem i glazbom koja je često bila dio sportskih slavlja.

Buljeva objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, uz tisuće pregleda i komentara, a mnogi korisnici ističu da snimka jasno pokazuje kako su rukometaši sami odabrali pjesmu kojom slave svoj uspjeh.

- Pod ovim uvjetima je svako izdajica koji ode na taj doček - napisao je jedan korisnik.

- Ma tko je Tomašević ili bilo tko da određuju tko će pjevati ljudima nakon svega što su tamo doživjeli ... kome Tomson smeta ne moraju da dođu neka svatko sluša sto želi no njihov je to dan i njihove želje se trebaju ispoštovati - napisala je jedna korisnica.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a doček igrača najavljen je na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje se očekuje velik broj navijača.