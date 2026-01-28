Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade
VIDEO Pogledajte što je ostalo od zagrebačke pizzerije nakon požara: Stanari se stigli spasiti
Policija je objavila priopćenje o požaru pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu. koji je planuo jutros oko 4.50 sati. Vatra je zahvatila ugostiteljski objekt smješten u prizemlju stambene zgrade u Jakuševečkoj ulici, a uzrok izbijanja vatre istražitelji još uvijek utvrđuju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Svi stanari zgrade uspjeli su na vrijeme i bez ozljeda napustiti svoje domove, dok u samom lokalu u trenutku izbijanja požara nije bilo ljudi.
- Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena. Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje - priopćili su.
Plamen je kroz ventilaciju probio do krova
Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade. Plamen je zahvatio ukupno 150 kvadrata prostora, dok je na samom krovištu nastalo oštećenje od oko pet kvadratnih metara.
Budući da se gusti dim kroz ventilacijski sustav probio u stambene jedinice, vatrogasne su ekipe ulazile u stanove kako bi ih otvorile i temeljito prozračile.
Nakon što su vatrogasci ugasili požar, zapovjednik je dio snaga vratio u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu. Oni su nastavili s detaljnim pregledom dimovodnih kanala i raskapanjem konstrukcije kako bi osigurali požarište.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+