ZBRAJA SE ŠTETA

VIDEO Pogledajte što je ostalo od zagrebačke pizzerije nakon požara: Stanari se stigli spasiti

Piše Marta Divjak,
VIDEO Pogledajte što je ostalo od zagrebačke pizzerije nakon požara: Stanari se stigli spasiti
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, čitatelj 24sata

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade

Policija je objavila priopćenje o požaru pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu. koji je planuo jutros oko 4.50 sati. Vatra je zahvatila ugostiteljski objekt smješten u prizemlju stambene zgrade u Jakuševečkoj ulici, a uzrok izbijanja vatre istražitelji još uvijek utvrđuju.

Požar pizzerije u Zagrebu 00:06
Požar pizzerije u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Svi stanari zgrade uspjeli su na vrijeme i bez ozljeda napustiti svoje domove, dok u samom lokalu u trenutku izbijanja požara nije bilo ljudi.

- Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena. Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje - priopćili su. 

Plamen je kroz ventilaciju probio do krova

Zagreb: U požaru izgorila pizzerija Doomsday Zagreb: U požaru izgorila pizzerija Doomsday Zagreb: U požaru izgorila pizzerija Doomsday
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade. Plamen je zahvatio ukupno 150 kvadrata prostora, dok je na samom krovištu nastalo oštećenje od oko pet kvadratnih metara.

Foto: Čitatelj 24sata

Budući da se gusti dim kroz ventilacijski sustav probio u stambene jedinice, vatrogasne su ekipe ulazile u stanove kako bi ih otvorile i temeljito prozračile.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, zapovjednik je dio snaga vratio u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu. Oni su nastavili s detaljnim pregledom dimovodnih kanala i raskapanjem konstrukcije kako bi osigurali požarište.

