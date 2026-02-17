Obavijesti

VIDEO Policija o kaosu na A4: Jurio krivim smjerom, oštetio naplatnu kućicu i pobjegao...
Policija ga brzo ulovila, ali pušten na slobodu uz oduzimanje vozačke dozvole...

Nakon što nam je čitatelj u četvrtak dojavio da se između Varaždinskih Toplica i Ljubeščice kombi kreće u suprotnom smjeru, o slučaju se oglasila i policija koja je potvrdila da su dojavu zaprimili 12. veljače oko 18.20 sati. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Vožnja u krivom smjeru 01:45
Vožnja u krivom smjeru | Video: 24sata Video

Kako navodi policija, vozač je na 39. kilometru autoceste A4, na kolniku namijenjenom kretanju iz smjera Zagreba prema Varaždinu, upravljao kombi vozilom u zabranjenom, odnosno suprotnom smjeru. Tom je prilikom došlo do kontakta s osobnim vozilom kojim je u dopuštenom smjeru upravljao 47-godišnjak, koji je pokušao izbjeći sudar skretanjem ulijevo. Nastala je materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Vozač je potom nastavio vožnju u suprotnom smjeru te je oko 18.50 sati na naplatnoj kućici Varaždinske Toplice vanjskim lijevim ogledalom okrznuo oplatu kućice. Nakon toga napustio je mjesto događaja bez ostavljanja osobnih podataka.

Policija je utvrdila da se vozač u krivom smjeru kretao i kroz tunel Vrtlinovec, gdje se okrenuo te vozio do odmorišta u Ljubešćici, a potom se ponovno vratio prema izlazu Varaždinske Toplice.

Vozilo je dan kasnije pronađeno u Kalničkoj Kapeli, gdje je obavljen očevid.

Vozač je uhićen i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom i Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Nakon saslušanja pušten je na slobodu uz mjeru opreza – oduzimanje vozačke dozvole.

