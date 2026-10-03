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VIDEO Splitski 'Walter White': Našli skoro tonu praha, imao je i 205 kila kemikalija za drogu

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Splitski 'Walter White': Našli skoro tonu praha, imao je i 205 kila kemikalija za drogu
Foto: PU splitsko dalmatinska
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Policajci su 36-godišnjaka istraživali zbog sumnje da je u kući, prostorijama tvrtke i brodskom kontejneru nabavljao i držao kemikalije i opremu za proizvodnju droge i njezinu daljnju prodaju

Policija u Splitu uhitila je muškarca (36) kod kojeg je pronašla 205 kilograma kemikalije BMK koja se koristi za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, kao i gotovo tonu bijele praškaste tvari koja služi kao punilo za amfetamin. Pronašli su i velike količine drugih kemikalija, dvije precizne vage te tvari koje se mogu koristiti za izradu eksploziva.

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Droga VIDEO
Droga | Video: MUP

Policajci su 36-godišnjaka istraživali zbog sumnje da je u kući, prostorijama tvrtke i brodskom kontejneru nabavljao i držao kemikalije i opremu za proizvodnju droge i njezinu daljnju prodaju.

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Osim toga, kod njega su pronašli 45 litara acetona, 56 litara vodikova peroksida, 7 kilograma kalcijeva nitrata, 1,5 kilograma aluminija u prahu, 34 kilograma natrijeva nitrata i kilogram kalijeva nitrata. Te se tvari mogu koristiti za izradu eksplozivnih tvari.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

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