NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Policijski auto u Senju završio u moru: Policajac išao u obilazak pa zaboravio ručnu...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Policijski auto u Senju završio u moru: Policajac išao u obilazak pa zaboravio ručnu...
Foto: Čitatelj 24sata

'Nisam osobno vidio trenutak kad je auto pao u more, ali pričaju svjedoci da je samo krenuo i upao. Prepali su se, nisu znali ima li nekoga unutra', priča nam čitatelj

Jedno policijsko vozilo u Senju završilo je u moru u srijedu poslijepodne. Naime, policajac koji je bio na dužnosti, napustio je auto, ali nije podigao ručnu kočnicu, potvrdili su nam iz PU ličko-senjske. D

odaju da u autu nitko nije bio te nema ozlijeđenih osoba, a auto su izvukli iz mora.

Policijski automobil pao u more 01:27
Policijski automobil pao u more | Video: Čitatelj 24sata

- Nisam osobno vidio trenutak kad je auto pao u more, ali pričaju svjedoci da je samo krenuo i upao. Prepali su se, nisu znali ima li nekoga unutra. Brzo su shvatili da je auto bio prazan pa je svima laknulo. Auto su već izvukli - kaže nam čitatelj.

