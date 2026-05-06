VIDEO Policijski auto u Senju završio u moru: Policajac išao u obilazak pa zaboravio ručnu...

Jedno policijsko vozilo u Senju završilo je u moru u srijedu poslijepodne. Naime, policajac koji je bio na dužnosti, napustio je auto, ali nije podigao ručnu kočnicu, potvrdili su nam iz PU ličko-senjske. D

odaju da u autu nitko nije bio te nema ozlijeđenih osoba, a auto su izvukli iz mora.

- Nisam osobno vidio trenutak kad je auto pao u more, ali pričaju svjedoci da je samo krenuo i upao. Prepali su se, nisu znali ima li nekoga unutra. Brzo su shvatili da je auto bio prazan pa je svima laknulo. Auto su već izvukli - kaže nam čitatelj.