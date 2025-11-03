Vodič kroz novi sustav naplate cestarina! Što je s ENC-om, kako skeniraju aute i kakve su kazne

Rampe na naplatnim postajama uskoro postaju stvar prošlosti. Na autocesti A3 od danas počinju radovi na postavljanju prvih sedam portala u sklopu uvođenja sustava Crolibertas, novog, potpuno digitalnog i jedinstvenog sustava elektroničke naplate cestarine, priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Prvi portali će biti postavljeni na dionici između Popovače i Novske. Tri portala bit će postavljena na samoj trasi autoceste: Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska, a četiri portala u zoni ulaska na autocestu, na lokacijama sadašnjih naplatnih postaja: Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska. Portali, tj. novi sustav vozačima će omogućiti putovanje bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Donosimo vam detaljan vodič kako će to funkcionirati.

Naime, novi, digitalni sustav naplate cestarina uvodi se na svih 1341 kilometru hrvatskih autocesta i poluautocesta. To znači kako će ovaj projekt, vrijedan gotovo 80 milijuna eura, obuhvatiti autoceste od Lipovca do Bregane, od Goričana do Zagreba, od Ploča do Zagreba te od Rijeke do Zagreba, kao i autocestu Bina-Istra te zagorsku autocestu Zagreb-Macelj.

Digitalni sustav Crolibertas znači i da je fizička naplata cestarine gotovinom ili karticama, tj. zaustavljanje na kućicama, postaje prošlost, a glavnu riječ preuzimaju upravo ranije spomenuti portali. Zapravo radi se o konstrukciji iznad autoceste na kojima će biti kamere i senzori, a koji će automatski identificirati svako vozilo preko ENC uređaja ili očitanjem registarskih oznaka.

ENC uređaji, jasno, neće biti ukinuti. Korištenje tog uređaja bit će obavezno za teška vozila, kao što je to slučaj u Austriji i Sloveniji, dok će vozači automobila imati mogućnost izbora: ENC ili očitanje registarskih oznaka. A tu dolazimo do noviteta.

Oni vozači koji koriste ENC, njegovom kupnjom preko web trgovine ili na prodajnom mjestu automatski ulaze u sustav registriranog korisnika te će se njima cestarina naplaćivati preko ENC uređaja. Sustav će biti kompatibilan i s europskim EENC uređajima, što će olakšati putovanje stranim vozačima.

Međutim, oni koji odaberu očitavanje registracija kao naplatu cestarine, imaju nekoliko načina kako se 'registrirati'. Vozači mogu putem web portala ili mobilne aplikacije unijeti registarsku oznaku vozila i podatak o bankovnoj kartici te će im se cestarina automatski naplaćivati kada ih skenira kamera. U slučaju da to niste napravili, a ušli ste na autocestu, sustav će automatski očitati vašu registraciju, ali ćete morati unijeti podatke o bankovnoj kartici kako bi se naplata izvršila. U suprotnom prijete kazne. Drugi način je neposredno ulaskom na autocestu, gdje će automati očitati registarsku oznaku vozila, a korisnik će sam morati unijeti podatke o bankovnoj kartici. 'Registraciju' u novi sustav bit će moguće obaviti i fizički, u prodajnim uredima Hrvatskih autocesta i koncesionara ili kod prodajnih partnera poput benzinskih postaja do stanica za tehnički pregled.

Nakon toga, kako je već objašnjeno, kamere skeniraju registarske oznake i iznos cestarine automatski se skida s kartice. Bez zaustavljanja na naplatnim kućicama.

A da je sve po pravilima, brinut će se jedinice za mobilni nadzor. Oni će imati vozila opremljena antenom, kamerama i računalom za detekciju i zaustavljanje prekršitelja. Kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja. Bijeli automobili s plavim rotirkama i oznakom ESNC bit će opremljeni uređajima za čitanje tablica i izravnom vezom s bazom podataka, moći će u stvarnom vremenu provjeravati jesu li vozila registrirana u sustavu.

Vozač koji koristi autocestu bez važeće registracije smatrat će se prekršiteljem. Kazna je definirana novim Zakonom o naplati cestarine i sastoji se od iznosa cestarine za prijeđenu dionicu te zakonskog penala od 120 eura. Nadzornici će imati ovlast zaustaviti vozilo, ponuditi registraciju na licu mjesta, naplatiti kaznu ili naložiti vozilu da napusti autocestu na prvom izlazu. Sustav je povezan i s europskom bazom podataka, što znači da strani vozači neće moći izbjeći plaćanje. Obavijesti o neplaćenoj cestarini i postupci prisilne naplate provodit će se prekogranično.

Od plaćanja cestarine i dalje će biti oslobođena vozila hitnih službi od policije, vatrogasaca, Hitne pomoći, HGSS-a, Crvenog križa, službena državna i diplomatska vozila te ona pod određenim uvjetima, vozila osoba s invaliditetom. Ključna novost je da sva takva vozila moraju biti prethodno registrirana u sustavu kako bi im se osigurao slobodan prolazak.

Sustav će u realnom vremenu razmjenjivati podatke na cijeloj mreži dionica autocesta, a a središnja jedinica za nadzor i obradu podataka nalazit će se u HAC-u. Kad sustav bude do kraja implementiran, a trebao bi biti do 1. studenog 2026. godine, imat ćemo 208 naplatnih točaka na svim autocestama, 140 brzih staza za registraciju te 74 mobilnih jedinica za nadzor.

Novi sustav osim slobodnog protoka vozila doprinijet će smanjenju štetnih emisija uzrokovanih zastojima i kolonama. Tu su i manji operativni troškovi zbog eliminacije ručnog naplaćivanja cestarine, kraće vrijeme putovanja i manja potrošnja goriva. Uz to novi sustav omogućit će veću fleksibilnosti u definiranju tarifnih modela cestarine odnosno viših cijena u vremenu najvećih zagušenja i nižih cijena u razdobljima nižeg intenziteta prometa. Cilj je motivirati korisnike na češće i ravnomjernije korištenje dionica autocesta.

Iako bi novi sustav trebao u zaborav poslati gužve, dok ga se uvede gužvi će ipak biti. Tako su jučer iz HAC-a upozorili da će na autocesti A3 tijekom izgradnje prvih portala možda zatvarati neke trake.

- Promet će se odvijati pod privremenim prometnim regulacijama na način da će biti zatvorena zaustavna, a prema potrebi i vozna traka, ovisno o dinamici samog izvođenja radova. Predviđeno je i da se promet kratkotrajno zaustavi, odnosno preusmjeri na obilazne pravce - kažu u HAC-u uz napomenu da će se radovi izvoditi u uvjetima slabijeg intenziteta prometa, odnosno tijekom večernjih i noćnih sati.

Foto: Hrvatske autoceste

Uspostave privremenih regulacija prometa nužne su zbog osiguranja sigurnosti izvođača radova kao i sigurnosti korisnika autoceste. Iz HAC-a mole vozače da obrate pozornost na privremene regulacije prometa na navedenim dionicama jer će se promet bilo u jednoj ili dvije prometne trake mijenjati iz dana u dan. Implementacija sustava Crolibertas tehnički i infrastrukturno zahtjevan projekt, a uključuje postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, ugradnju IT opreme, izvođenje građevinskih zahvata na terenu pod prometom kao i uspostavu sustava.