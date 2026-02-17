Obavijesti

News

ZAPALILA SE JOŠ DVA AUTA

VIDEO Potpuno izgorio Opel u Zagrebu, policija traži vlasnika

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Požar automobila na Novoj cesti | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ozlijeđenih osoba u požaru nema, a ugasili su ga vatrogasci. Slijedi očevid...

Opel Corsa zagrebačkih tablica potpuno je izgorjela noćas na parkiralištu na Trešnjevci. Uzrok požara nije poznat, a još nije poznato tko je vlasnik, piše PU zagrebačka.

Požar automobila na Novoj cesti 01:21
Požar automobila na Novoj cesti | Video: 24sata/Igor Kralj/Josip Regović/Pixsell

Požar se proširio i na Hyundai zagrebačkih tablica u vlasništvu 50-godišnjakinje i na Škodu Octaviu, također zagrebačkih tablica, u vlasništvu poduzeća. Ozlijeđenih osoba u požaru nema, a ugasili su ga vatrogasci.

Zagreb: Požar automobila na Novoj cesti
Zagreb: Požar automobila na Novoj cesti | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Slijedi očevid.

