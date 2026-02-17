Ozlijeđenih osoba u požaru nema, a ugasili su ga vatrogasci. Slijedi očevid...
ZAPALILA SE JOŠ DVA AUTA
VIDEO Potpuno izgorio Opel u Zagrebu, policija traži vlasnika
Čitanje članka: < 1 min
Opel Corsa zagrebačkih tablica potpuno je izgorjela noćas na parkiralištu na Trešnjevci. Uzrok požara nije poznat, a još nije poznato tko je vlasnik, piše PU zagrebačka.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Požar se proširio i na Hyundai zagrebačkih tablica u vlasništvu 50-godišnjakinje i na Škodu Octaviu, također zagrebačkih tablica, u vlasništvu poduzeća. Ozlijeđenih osoba u požaru nema, a ugasili su ga vatrogasci.
Slijedi očevid.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku