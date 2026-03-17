GAŠENJE U TIJEKU

VIDEO Požar krovišta u Dubravi: Gusti crni dim uzdizao se iznad kuće, vatrogasci raskapaju krov

Piše 24sata,
VIDEO Požar krovišta u Dubravi: Gusti crni dim uzdizao se iznad kuće, vatrogasci raskapaju krov
Foto: Čitatelj 24sata

Na intervenciji u Ulici Augusta Musića vatrogasci gase požar na krovištu, zahvaćeno oko 80 kvadrata, radovi će još potrajati

U utorak oko 12.55 sati izbio je požar na objektu u Ulici Augusta Musića u zagrebačkoj Dubravi, nakon dojave građana koji su primijetili gusti crni dim kako se širi iz krovišta.

Požar u Dubravi 00:15
Požar u Dubravi | Video: 24sata Video

Prema riječima čitateljice koja je poslala snimku, vatra se proširila velikom brzinom i zahvatila gornji kat zgrade.

- Razbuktalo se u nekoliko minuta. Od dima nismo vidjeli ni susjednu zgradu. Vatrogasci su stigli jako brzo, doslovno za dvije minute su već bili ovdje. Čini nam se da su iz stana spašavali i kućne ljubimce, ali nisam sigurna - ispričala je.

Na teren su odmah upućeni vatrogasci i policija, a po dolasku je potvrđeno kako gori krovište objekta te je započelo gašenje.

Prema službenim informacijama, požar je zahvatio oko 80 četvornih metara krovišta na kućnom broju 24 te dodatnih 10 četvornih metara na susjednom objektu.

Vatrogasci su i dalje na terenu, gdje traje gašenje aktivnih žarišta, ali i raskapanje krovišta.

