UŽAS NA MANILI

VIDEO Požar na Filipinima gutao kuće, stradalo je oko 700 obitelji. 'Ostali smo bez svega'

Piše Iva Tomas,
VIDEO Požar na Filipinima gutao kuće, stradalo je oko 700 obitelji. 'Ostali smo bez svega'
Tri su osobe ozlijeđene, a uzrok požara se još uvijek istražuje

Veliki požar izbio je u subotu navečer u dvije zgrade u Manili, glavnom gradu Filipina. Stradalo je oko 700 obitelji, a snimku razmjera požara podijelio je Ured za informiranje javnosti Manile. Naveli su da je požar stavljen pod kontrolu, prenosi BBC.

Veliki požar na Filipinima 02:56
Veliki požar na Filipinima | Video: 24sata/REUTERS
Tri su osobe ozlijeđene, a uzrok požara se još istražuje.

- Vidjeli smo veliki dim ljudi su krenuli paničariti. Brzo smo pokupili stvari. Situacija je strašna, nemamo gdje živjeti, ostali smo bez doma. Ne znamo ni što ćemo i kako jesti, jako je loše - rekla je jedna građanka.

