UŽAS NA MANILI
VIDEO Požar na Filipinima gutao kuće, stradalo je oko 700 obitelji. 'Ostali smo bez svega'
Veliki požar izbio je u subotu navečer u dvije zgrade u Manili, glavnom gradu Filipina. Stradalo je oko 700 obitelji, a snimku razmjera požara podijelio je Ured za informiranje javnosti Manile. Naveli su da je požar stavljen pod kontrolu, prenosi BBC.
Tri su osobe ozlijeđene, a uzrok požara se još istražuje.
- Vidjeli smo veliki dim ljudi su krenuli paničariti. Brzo smo pokupili stvari. Situacija je strašna, nemamo gdje živjeti, ostali smo bez doma. Ne znamo ni što ćemo i kako jesti, jako je loše - rekla je jedna građanka.
