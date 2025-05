VIDEO Predizborni kaos na FPZG-u: Bernardić se svađao, Tomašević otišao s debate

Na Fakultetu političkih znanosti u utorak je Gong trebao ugostiti zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u razgovoru u kojem bi mu studenti postavljali pitanja.

Neočekivanu tenziju izazvao je dolazak Davora Bernardića i Trpimira Goluže, koji nisu bili pozvani. Bernardić je tvrdio da nije znao da nije pozvan, a situacija je eskalirala u verbalni sukob s moderatoricom debate, koja ga je optužila za neprikladno ponašanje.

"Sučeljavanje na koje sam potvrdio dolazak je otkazano, a sučeljavanje se može organizirati i ako su samo dva kandidata potvrdila. Sučeljavanje je otkazano, napravljen je event za jednog kandidata, jer se jedan od kandidata ne želi pojaviti ni na jednom sučeljavanju. Vjerojatno zato što ne želi odgovarati na pitanje: 'Gdje su pare?'", izjavio je Davor Bernardić, piše Dnevnik.hr

"Ne znam gdje je Tomica? Možemo se pozdraviti, pa nismo neprijatelji. Mogu mu pružiti ruku", rekao je Bernardić i ispričao se ako je nekome sve ovo bila neugodnost, ali je, piše Dnevnik, i dalje inzistirao da je i njemu napravljena neugodnost jer mu nitko nije javio da je otkazano sučeljavanje.

- "Bio je neugodan, nije dobio pljesak studenata. Čak je i zamolio nakon svoje verbalne ćitabe da mu se plješće. Svejedno nije", ispričala je jedna bivša studentica FPZG-a.

Zbog cijele situacije Tomašević je napustio prostorije fakulteta.

Kako su nam ispričali iz Gonga, koji će se uskoro oglasiti priopćenjem, prvotni je plan bio organizirati sučeljavanje svih kandidata, za što su slali i pozive u travnju. Tada im se, kažu, javio samo Bernardić. No kako su se nakadno promijenile ankete (vodili su se HRT-ovim istraživanjem), promijenili su format u QA razgovor i zvali samo vodeće, a prema tom istraživanju Bernardić je bio tek sedmi.

Kako doznajemo iz izvora bliskih Bernardićevu Zagreb Unitedu, oni tvrde da mail otkazivanja prvog sučeljavanja nisu dobili.

- Trik je samo u tome da Gong nije promijenio termin, da jesu ne bi nitko od nas smio ništa reći jer bi to bio govor gradonačelnika pred studentima, a ovako su se zapetljali u vlastite laži i pristranost - poručuju.

Selak Raspudić im se ispričala, a Lovrić i Herman nisu se javili, doznajemo.

- Studenti su nam prilazili i govorili da je neugodna situacjia, da se Bernardić nije htio pomaknuti - kažu nam iz Gonga te ističu da su mu htjeli ponuditi isti format kao i Tomaševiću, ali nije pristao na to.

Goluža: Tomašević je kukavica

- Današnje neuspješno sučeljavanje pokazalo je dvije stvari. Prvo, da je Tomislav Tomašević kukavica, koja bježi od sučeljavanja sa svojim protukandidatima i da je licemjer. Radi upravo ono protiv čega se borio u prethodnim izbornim ciklusima kad je bio u statusu izazivača, odnosno oporbe. Ne dolazi na sučeljavanja, a prije je plakao kad mu protukandidati na vlasti nisu dolazili na sučeljavanje - rekao je Trpimir Goluža za Jutarnji. Rekao je da je Gong izgubio posljednju iluziju da se radi o neovisnoj udruzi kojoj je za cilj poboljšanje demokratskih procesa u Hrvatskoj i objektivno nadgledanje glasovanja. Dodaje kako se GONG stavio u službu jednog kandidata, dvije stranke u gradu Zagrebu i aktualne gradske vlasti.

Demantira da su došli nepozvani i počeli se derati.

- Nitko se nije počeo derati. Svi smo došli u jednom mirnom tonu. Mi nismo niti znali da će se dogoditi ovo što se dogodilo jer je na mailove relevantnih kandidata došao poziv o sučeljavanju s današnjim datumom na mjestu gdje smo mi došli. Gospodin Bernardić je odmah potvrdio da će doći na to sučeljavanje, na što je dobio potvrdni odgovor od organizatora GONG-a. Danas smo se pojavili sučeljavanju naoružani argumentima i dokumentima s ciljem da otvorimo jednu konstruktivnu raspravune samo gradonačelnikom, nego i drugim kandidatima za gradonačelnika - rekao je, a misli i kako je do otkazivanja sučeljavanja došlo u dogovoru s Tomaševićem.

- Oni su ovdje htjeli pozvati gradonačelnika da ex katedre odgovara na pitanja studenta. Smatram to nedopustivim i to baca jednu veliku ljagu i sramotu kako na GONG, tako i na Fakultet političkih znanosti jer prema načinu kako su oni danas komunicirali danas vidi se kako su oni u suradnji s aktualnom vlasti - rekao je.

Tomašević: Pokazali su svoje pravo lice

- NASILNICI BERNARDIĆ I GOLUŽA! Danas nažalost nisam mogao sudjelovati u predstavljanju našeg programa za mlade i odgovaranju na pitanja studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti, jer su Davor Bernardić i Trpimir Goluža nasilno prekinuli događaj - napisao je Tomislav Tomašević

- S agresivcima i nasilnicima poput Bernardića i Goluže imamo posla na dnevnoj bazi, kad u gradu uvodimo reda na svim razinama. Oni su pravi politički predstavnici takve ekipe. Pokazali su svoje pravo lice, ali žao mi je da su to napravili baš pred studenticama i studentima koji zbog njihove agresije nisu mogli sudjelovati u događaju i pitati ono što su planirali- poručio je.

Oglasio se i Bernardić

Priopćenje Davora Bernardića prenosimo u nastavku

"Kandidat za gradonačelnika Zagreba saveza Zagreb United Davor Bernardić došao je na sučeljavanje kandidata za gradonačelnika u 10 sati na Fakultet političkih znanosti u organizaciji GONG-a na koje je službeno pozvan mailom 8. travnja u 15:14. Poziv je potpisala Svjetlana Knežević, GONG. Kandidat za gradonačelnika Davor Bernardić potvrdio je sudjelovanje mailom istoga dana u 18:00, te dobio dodatnu potvrdu sudjelovanja istog dana od strane Svjetlane Knežević u 19:39.

Pozivamo sve medije da javno objave navedene mailove, kako bi prestalo ovo drsko obmanjivanje javnosti od strane interesnih krugova vezanih uz Tomislava Tomaševića.

Odbijamo sve pokušaje iznošenja neistina u javnost da je kandidat saveza ZAGREB UNITED došao nepozvan te prilažemo navedene mailove u privitku ovog priopćenja.

Prava istina je da je Tomislav Tomašević pobjegao sa sučeljavanja sa Davorom Bernardićem, drugim kandidatom po potpori građana prema posljednjim relevantnim anketama s više od 15% i jedinim relevantnim izazivačem. Tomašević je ušao na stražnja vrata u dvoranu i vidjevši Davora Bernardića pobjegao kroz stražnja vrata, što je njegovo uobičajeno ponašanje - jer je na stražnja vrata uvijek ulazio i u Gradsku skupštinu, a praksa mu je bježanje i od građana i od protukandidata.

Također, na našim službenim stranicama objavit ćemo integralnu video snimku cijelog događaja kako bi javnost mogla jasno vidjeti tko se i kako ponašao u ovom cijelom slučaju. Posebno zahvaljujemo studenticama i studentima na strpljenju, podršci i ugodnim razgovorima nakon otkazivanja sučeljavanja uzrokovanog bijegom Tomaševića."