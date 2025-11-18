VIDEO Snježni kaos na A1: Kamion se prevrnuo kod Ogulina. Prekinut promet

Kamion na autocesti A1 između Brinja i Ogulina, u blizini tunela Mala Kapela, prepriječio je put drugim vozilima u utorak ujutro, oko 5.30, javio nam je čitatelj. Kolona je duga oko dva kilometra, a promet je u prekidu, objavio je HAK.

Na tom dijelu autoceste snijeg je zabijelio sve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 Kamion se prekrenuo iza Male Kapele | Video: 24sata Video

- Četiri sata smo čekali prolazak. Tek smo oko 9 nastavili put dalje. Kamion se prevrno, valjda zbog snijega i poledice - priča nam čitatelj koji se našao na putu.

Promet se odvija obilazno.

- Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin (na 98. km) u smjeru Zagreba, promet je u prekidu, kolona je duga oko 2 km. Obilazak za osobna vozila: čvor Brinje(A1)-DC23-(Jezerane-Munjava-Josipdol)-DC42-(Josipdol-Oštarije)-čvor Ogulin (A1). Teretna vozila se isključuju na odmorištu Sokolac - izvijestio je HAK.