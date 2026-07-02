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VIDEO Primorac tvrdi da ima dovoljno potpisa za pobjedu u HOO: 'Nema mjesta za osuđene'

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Primorac tvrdi da ima dovoljno potpisa za pobjedu u HOO: 'Nema mjesta za osuđene'
Zagreb: Konferencija za medije Dragana Primorca | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Primorac je istaknuo i kako želi razviti model sufinanciranja članarina djece u sportskim klubovima u suradnji države, HOO-a i lokalnih zajednica

Imam dovoljan broj potpisa, objavio je na konferenciji za medije kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Dragan Primorac. Kako tvrdi, prikupio je potporu 60 institucija i osoba s pravom glasa, odnosno 59 potpisa, dok se jedan, kako navodi, očekuje po povratku člana Skupštine HOO-a iz inozemstva.

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Izjava Dragana Primorca VIDEO
Izjava Dragana Primorca | Video: Luka Safundžić/24sata

- Svaki potpis doživljavam kao obvezu - obvezu da opravdam ukazano povjerenje. Zahvalan sam na povjerenju koje mi je iskazano, ali još više sam svjestan odgovornosti koju ono nosi. Ovo nije samo podrška - ovo je obveza da hrvatskom sportu vratimo snagu koju zaslužuje - rekao je Primorac. 

Istaknuo je i ako bude izabran da će raditi na jedinstvu hrvatskog sporta. 

- Nakon mog izbora hrvatski sport neće se dijeliti prema izbornim opredjeljenjima. Postojat će samo jedan sport - hrvatski sport - i svi njegovi savezi i sportaši, s jednakim pravima, poštovanjem i brigom - poručuje Primorac. 

Primorac kaže da će mu prioritet biti sportaši, transparentnije financiranje i jačanje suradnje sa sportskim savezima, školskim i akademskim sportom te lokalnom samoupravom.

- Osnivat ćemo regionalne centre izvrsnosti. Temeljni razlog je što Hrvatska ima dobru infrastrukturu uz relativno mala ulaganja. Ulaganje u programe koji će biti ujednačeni mi dajemo sportašima standarde koji postoje na zapadu puno godina - rekao je Primorac.

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Najavio je i veće korištenje digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u sportu te smanjenje administrativnog opterećenja sportskih organizacija. Primorac je istaknuo i kako želi razviti model sufinanciranja članarina djece u sportskim klubovima u suradnji države, HOO-a i lokalnih zajednica te osigurati bolju potporu sportašima nakon završetka karijere.

- Govorio sam o dovođenju velikih sportskih događaja u Hrvatsku, tu sam mislio da su Hrvatskoj potrebne multisportske priredbe na svim mogućim razinama. Zbog toga ću koristeći brojne inozemne kontakte koje imam napraviti da Hrvatska postane jedan od najprepoznatljivijih brendova u tom smjeru - kaže Primorac. 

Dodao je da u njegovu timu neće biti mjesta za osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi kazneni postupak.

- Prvi dan dolaska na čelo HOO-a pokrećem izmjene statuta, želim ograničiti mandat predsjednika na dva mandata. HOO-u treba nova energija, nitko nije nezamjenjiv - govori Primorac. Nakon toga je komentirao navode o pritiscima i dezinformacijama tijekom kampanje.

- Moja kampanja utemeljena je na etičkim i moralnim vrijednostima te izvrsnosti. Teško mi je povjerovati da bi se netko 2026. godine usudio činiti kaznena djela poput onih koja se spominju - zaključio je. 

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