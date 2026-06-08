Primorac želi voditi HOO: 'Sport nije u krizi, pojedinci jesu! Neću dozvoliti nikakve podjele...'

Hrvatski sport posljednjih je mjeseci pod povećalom javnosti zbog niza afera i optužbi o netransparentnom trošenju novca. U takvim okolnostima uskoro će biti izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), a među kandidatima je i Dragan Primorac, koji je o svojim planovima govorio u Dnevniku Nove TV. Jedno od ključnih pitanja odnosi se na financiranje sportskih saveza i transparentnost rada HOO-a.

- Kad imate osobu koja je neovisna, kad imate osobu koja ima iskustvo, znanje, onda vi imate pravo napraviti iskorake koji do tada nisu viđeni - rekao je Primorac.

Pritom je istaknuo kako ne smatra da sve treba mijenjati iz temelja.

- Ali nemojmo zaboraviti jednu činjenicu. Bilo koji novi čelnik koji misli da je s njim započeo svijet, živi u zabludi. Dakle, vi uvijek morate uzeti ono što je dobro, nastaviti i sportaš mora biti u središtu pozornosti i bit će - poručio je Primorac, piše Dnevnik.hr

Podsjetio je i na razdoblje dok je bio ministar, navodeći projekte koje smatra važnima za razvoj sporta.

- Vratite se u period mog ministarstva od šest godina, gdje sam u cijeloj vertikali obrazovanja mijenjao sustav. Od 211 sportskih dvorana, od 130 tisuća mladi koji su bili uključeni u sport, a do tada nisu bili - rekao je.

Dodao je kako je donošenje novog Zakona o sportu bilo ključno za stabilizaciju brojnih klubova.

- Od vrlo nezgodne stvari, to je bio novi zakon o sportu koji je doveo do preoblikovanja sportskih kluba, inače bi išli svi u stečaj. I ako hoćete, u tom periodu smo napravili zabranu prenamjene sportskih objekata i sačuvali sport. Dakle, sve se može ako se zna kuda se ide i ako vam je sportaš i sport u središtu pozornosti - kazao je.

Kao jedan od glavnih ciljeva svog programa ističe povezivanje i zajedništvo unutar sportskog sustava.

- Podjele su neprirodne. Jer ako vi gledate olimpijske, neolimpijske, male, velike, one sa loptom, bez lopte, one kao takve ne postoji - rekao je Primorac.

Podsjetio je pritom na uspjehe hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama.

- Pa zar mi u periodu od zadnjih godina, ako pogledate zadnje tri olimpijade, od ogromnog broja medalja koje smo osvajali, imali ste ih 48 medalja, njih osam dolazi iz loptaških sportova gdje se cijela nacija radovala. Ja sam plakao zajedno sa mojim članovima obitelji. A njih 40 je došlo iz drugih sportova koji nisu loptaški. Zar to nije jedno? - upitao je.

Naglasio je kako ne vidi sport kao sektor u krizi, već smatra da su problem pojedinci koji su se našli pod sumnjama za nezakonitosti.

- Kad vi vidite to jedinstvo sporta, onda nema nikakve šanse da će hrvatski sport biti u krizi. I kad netko kaže da je on u krizi, to nije točno. Radi se samo jednoj stvari. Pojedinci koji su činili određena djela, kaznena djela - oni su u krizi. Ali hrvatski sport nije u krizi - poručio je Primorac, piše Dnevnik.

Govoreći o budućnosti sporta, Primorac je upozorio na potrebu smanjenja administrativnih opterećenja te stvaranja boljih uvjeta za rad saveza, sportaša i trenera. Smatra kako Hrvatska ne smije izgubiti talentirane mlade sportaše te da znanost i obrazovanje moraju imati važniju ulogu u razvoju sporta.

Posebno je istaknuo važnost jačeg povezivanja sportskog sustava s akademskom zajednicom, navodeći da domaći kineziološki fakulteti mogu dati značajan doprinos stvaranju novih generacija vrhunskih sportaša.

- Hrvatski sport ponos je naše države. Važno je znati kako doći do cilja, a ja znam kako to ostvariti - zaključio je Primorac.