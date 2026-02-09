Obavijesti

spasioci izvlače tijela

VIDEO Prizori užasa iz Libanona: 14 poginulih u urušavanju stambenih zgrada, traže nestale

Piše HINA,
VIDEO Prizori užasa iz Libanona: 14 poginulih u urušavanju stambenih zgrada, traže nestale
Foto: Mohamed Azakir

Abdel Hamid Karameh, predsjednik općinskog vijeća Tripolija, rekao je da ne može potvrditi koliko se ljudi još vodi kao nestalo

Broj poginulih u urušavanju stambenih zgrada u libanonskom gradu Tripoliju porastao je na 14 nakon završetka operacija potrage i spašavanja, izvijestila je u ponedjeljak libanonska nacionalna novinska agencija pozivajući se na čelnika civilne zaštite.

Srušila se zgrada u Libanonu 01:28
Srušila se zgrada u Libanonu | Video: 24sata/reuters

Glavni direktor civilne zaštite Imad Hreis rekao je da su spasilački timovi izvukli 14 tijela i spasili osam osoba iz ruševina zgrada u četvrti Bab al-Tabane u sjevernom gradu.

Dužnosnici su u nedjelju rekli da su se srušile dvije susjedne zgrade.

Abdel Hamid Karameh, predsjednik općinskog vijeća Tripolija, rekao je da ne može potvrditi koliko se ljudi još vodi kao nestalo. Ranije je čelnik libanonske civilne zaštite rekao da u dvjema zgradama živi 22 stanovnika.

U Tripoliju, drugom najvećem gradu Libanona, posljednjih se tjedana urušio niz starih stambenih zgrada, što ukazuje na propadanje infrastrukture i godine zanemarivanja, izvijestili su državni mediji pozivajući se na općinske dužnosnike.

