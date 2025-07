VIDEO Proba svečanog vojnog mimohoda u Zagrebu, Anušić: 'Sve ide po planu, ponosni smo'

Povodom 30. obljetnice pobjedničke vojno-redarstvene operacije Oluja, Zagreb će ugostiti veličanstveni vojni mimohod, a cijeli grad priprema se za impresivan prikaz vojne moći Hrvatske. Na njemu sudjeluje više od 3.600 vojnika, 505 vozila i 40-ak letjelica, uključujući borbene avione Rafale i helikoptere Black Hawk. Dva dana prije velikog spektakla na zagrebačkim ulicama, održala se generalna proba.

Pokretanje videa... 01:12 Generalna proba za mimohod | Video: Luka Safundžić/24sata

U 19 sati započelo je recitiranje himne, krenulo je uvježbavanje umjetničkog dijela mimohoda, dok je proba vojnog dijela svečanosti zakazana za 20 sati. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, letački dio generalne probe, koji uključuje letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova, odgođen je za srijedu, 30. srpnja 2025., s početkom u 17.40 sati.

Okupilo se na desetke građana, a na probu je stigao i ministar obrane Ivan Anušić.

Zbog održavanja generalne probe i mimohoda, uvedena je posebna regulacija prometa. Danas, 29. srpnja, od 17:15 do 23:00 sata bit će zatvorene Sarajevska, Most mladosti i Avenija Marina Držića.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Također, od 17:45 do 22:00 sata bit će zatvorene Ulica grada Vukovara od Heinzelove do Savske ceste te Ulica Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.

Zagreb: Okupljanje vojske na križanju Držićeve i Vukovarske uoči generalne probe svečanog vojnog mimohoda | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svečani vojni mimohod u četvrtak će se kretati od križanja Držićeve i Vukovarske do križanja Vukovarske i Savske ulice, dok će sjeverni dio Vukovarske ulice biti otvoren za građane. Kundid je sugerirao svima koji misle doći da koriste javni prijevoz. Na cijeloj trasi bit će punktovi za vodu i osam sanitetskih timova.

General-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, istaknuo je da je sigurnost apsolutni prioritet te pozvao građane da se pridržavaju svih uputa. Dodao je da će mimohod biti veličanstven i da će biti prikazano naoružanje i oprema kojom raspolažu Oružane snage.

- Proba nam je važna da vidimo prolazna vremena i kritične točke - rekao je Kundid dodavši kako je proba za letački program odgođena za srijedu zbog loših vremenskih uvjeta.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Za umjetnički dio proslave zadužen je redatelj Krešimir Dolenčić, koji je najavio emotivni uvod u proslavu Oluje, s pjesmama koje svi dobro poznaju, uključujući izvedbu hrvatske himne "Lijepa naša domovino".